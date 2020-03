El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo lunes 9 de marzo comenzará la venta de los boletos para la rifa del avión presidencial TP01, la misma que podrá realizarse a partir de las 09:00 horas.

Debido a ello, ha llamado la atención que el día escogido para iniciar la venta de los ‘cachitos’ sea el mismo en el que se realizará el paro nacional denominado ‘Un día sin mujeres’. Este movimiento se lleva a cabo con la finalidad de protestar ante las alarmantes cifras de violencia contra la mujer y feminicidios que existen en el país.

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, AMLO fue el primero en comprar uno de los boletos, además, aprovechó el momento para anunciar que en caso gane alguno de los premios, lo donará para becas estudiantiles.

Por su parte, el director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Ernesto Prieto Ortega, explicó que los boletos de la rifa valen 500 pesos cada uno, y que su distribución inició el lunes 2 de marzo.

“La Lotería Nacional está presentando el sorteo 235 que es alusivo al avión presidencial. Son 100 premios por 20 millones de pesos cada uno y el sorteo se realizará el próximo martes 15 de septiembre. Se elaboraron 6 millones de boletos, con un costo de 500 pesos cada uno y en el reverso se estipula que son 6 millones de cachitos en un sorteo que se va a realizar en la Ciudad de México y estamos informando que a partir del día de ayer se inició la distribución por toda la República de estos cachitos alusivos al avión presidencial”, expresó al respecto.

Se sabe que, en total, se van a repartir 2 mil millones de pesos en premios.

AMLO critica el uso del avión presidencial mexicano

Durante la conferencia matutina que brinda el presidente de México diariamente desde el Palacio Nacional, el mandatario aprovechó para mostrar fotos del avión presidencial durante su primer viaje, y cuestionó que haya sido custodiado por un F5 de la Fuerza Aérea del país.

“¿Ustedes creen que hacía falta esto? Y nadie decía nada.... no era protección es sentirse importante, fantochería, prepotencia, los tiempos de las monarquías sexenales”, expresó AMLO.

El avión será rifado en septiembre. (Foto: CNN en Español)

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador comentó que el derroche de recursos alrededor de la aeronave no es solo responsabilidad del mandato de Enrique Peña Nieto, sino también de Felipe Calderón, quien compró el avión en primer lugar.

“Calderón debería explicar porque lo compró. Porque hay aviones más pequeños, pero tenía que ser un palacio para los cielos”, afirmó.

Paro nacional ‘Un día sin mujeres’

Este movimiento convocado por colectivos feministas, a través de redes sociales, se llevará a cabo el próximo 9 de marzo, el mismo día en el que iniciará la venta de los boletos para la rifa del avión presidencial.

'Un día sin mujeres' inicia como una respuesta a la ola de violencia contra la mujer que vive México. (Foto: Expansión Política)

La finalidad de este evento es visibilizar la importancia de la mujer mexicana, tanto en la sociedad como en la economía del país. Es por ello que se ha pedido a las ciudadanas no asistir a sus trabajos, escuelas o universidades, no consumir ningún producto o servicio y no realizar ningún pago pendiente.

Convocatoria, paro nacional 'Un día sin mujeres'.

"Si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y sin lo que consumimos”, expresa una de las convocatorias al evento, que se realizará en el marco del ‘Día Internacional de la Mujer’.