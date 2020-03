Periodistas españolas se unen y protestan en contra del acoso sexual

Varias periodistas españolas salieron a las calles a protestar en contra del acoso sexual que han sufrido cuando se encontraban cumpliendo sus labores, al tener que soportar ataques o acercamientos de hombres cuando estaban en directo informando de algún hecho.

La periodista de Telecinco, María Gómez, ha manifestado el hartazgo colectivo de las profesionales de los medios de comunicación. “Me parece surrealista que tengamos que pedir respeto. No sé si hace falta aclararlo pero basta ya de este tipo de actitudes, basta ya de este tipo de hombres. Somos trabajadoras, no somos floreros, no estamos esperando besos que no pedimos", indicó Gómez.

Inmediatamente luego, afirmó que no eran “muñequitas” que estaban en la calle. "Somos profesionales y pedimos, simplemente, respeto. Entendemos la euforia, la alegría pero, por favor, vamos a dejar ya este tipo de situaciones que parecen del Pleistoceno”, apuntó la periodista.

Hecho que desencadenó la protesta

Este movimiento del gremio de periodistas mujeres en España ha sido a raíz de la agresión que vivió Raquel Guillén cuando informaba en directo, ya que un hombre se le acercó repentinamente y la besó frente a cámaras.

“Me sentí totalmente invadida e indefensa, esa es la palabra. Vi que corrían dos personas hacia mí pero lo que normalmente suelen hacer es ponerse detrás tuyo para distraerte. Solo intenté concentrarme para seguir hablando, jamás pensé que iba a suceder eso. Cuando me dio un beso en la cara entré en shock”, expresó Guillén.

La profesional de las comunicaciones encaró al acosador detrás de cámaras, diciéndole que lo iba a denunciar por lo ocurrido. Frente a esto, el hombre se aproximó a ella para jalarle del cabello y aventarla al suelo.

“Cuando vio que iba en serio, salió corriendo y se le cayó su bolso. La cogí, no se la quise devolver para que le identificase la policía y me tiró del pelo y me empujó para recuperarla. Caí al suelo de espaldas”, confesó Raquel Guillén.