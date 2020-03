Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció durante la conferencia matutina que a las 19:00 horas de hoy lunes 2 de marzo de 2020, se dará una conferencia de prensa para informar sobre los casos de coronavirus en el país.

Las autoridades de Salud serán las encargadas de dar a conocer la situación del virus que viene causando temor en todos los países del mundo. Por ello, el mandatario a pedido de la prensa otorgó el espacio de diálogo.

"Este fin de semana se acordó que se informará aquí y a petición de los medios se va a seguir informando a las 7 de la noche para que no salgan tan tarde. Cambie el horario, pero seguimos informando. La mañanera es la mañanera".

AMLO predijo la estabilidad de los pesos mexicanos

López Obrador habló acerca de la estabilidad de la moneda mexicana a pesar del brote del coronavirus en México. Asimismo, manifestó que el país se mantendrá tranquilo y no habrá problemas económicos.

"Creo que ha resistido nuestra economía sobre todo el peso, aguantó esta primera etapa de propaganda sobre el coronavirus. Ha habido una depreciación, pero estaba bastante apreciado”, expresó.

AMLO habló sobre los feminicidios

El presidente de México habló en referencia al feminicidio de Fátima y a otros crímenes que han sucedido en el país azteca, los cuales serán investigados para que sean aclarados y no se queden impunes.

"Son crímenes horrendos, que duelen mucho y que genera preocupación, pero no hay impunidad, el que la hace la paga, no es de que se comete un crimen y hay impunidad puede ser que lleve tiempo, pero se trabaja todos los días para el esclarecimiento de crímenes, y no hay impunidad, no es el tiempo de Calderón, en el que el secretario de seguridad era García Luna, para que se estén quietos los conservadores", enunció.

Distribución de los cachitos de rifa de avión

AMLO dio a conocer que en pocos días comenzará la venta al público de los boletos de lotería para el sorteo del avión presidencial. Por el momento, aún se encuentra en proceso de distribución.

AMLO opinó acerca de los conservadores y la corrupción

El mandatario mexicano afirmó que su gestión tiene el apoyo del pueblo por las reformas que viene implementando para combatir la corrupción. Sin embargo, los conservadores son los más enfurecidos con las nuevas medidas.

"A cerca de mi popularidad, vamos bien, la gente nos está apoyando, también sufrimos desgastes; imaginen enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no los calienta ni el sol y están desquiciados”, indicó.

AMLO descarta suspender conferencias mañaneras

López Obrador negó la posibilidad de no continuar con el espacio de diálogo que realiza diariamente. Por el contrario, explicó que su mandato se ha mantenido sin necesidad de pagar publicidad oficial en algún medio de comunicación.

"¡No; brincos dieran! (descartar la mañanera). No pagamos publicidad en la telera, en la radio, en los periódicos. Sí hay compra de espacios, pero no como era antes. Si no tuviéramos esto, me bocabajean, nos tumban. Tenemos que estar informando a la gente; quien me ha sacado adelante en los momentos más difíciles, el pueblo”, precisó.