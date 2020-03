Lo de Évole: la reflexión de Santiago Cobos sobre la cárcel, una vida que inspiró una película

Santiago Cobos, que fue considerado uno de los presos más peligrosos de España, se sinceró con el periodista Jordi Évole y le contó cómo vivió 22 años en la cárcel y 17 de ellos en una celda de aislamiento.

Cobos, quien hoy se encuentra en libertad provisional, reflexiona en el programa Lo de Évole tras pasar media vida en la cárcel: “Me siento responsable y no quiero sentirme de otra manera. ¿Quién cojones se va a complicar la vida como me la he complicado yo?”, mencionó.

Santiago Cobos fue uno de los presos más peligrosos de España.

Un breve adelanto de su historia. 👇🏻#LoDeMalamadre pic.twitter.com/A20xs3ujF3 — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 28, 2020

Santiago Cobos reflexiona sobre su vida y su paso por la cárcel

Cobos explicó lo duro que es estar en una cárcel: “Te encuentras desde mierda seca pegada a las paredes de alguien que se ha limpiado ahí, hasta escupitajos, sangre... Te tienes que animalizar un poco”.

Ahora tiene otro visión de la vida: “Fíjate en los líos que me metí para algo tan sencillo, aparentemente, como es estar aquí, en el campo, en este espacio donde todo está tranquilo. No es un artificio humano ni nada. Es la libertad”.

Después de 17 años en aislamiento, lo de fuera te parece de otro mundo… #LoDeMalamadre pic.twitter.com/eIxfCwPfTl — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 1, 2020

Respecto al asesinato de un policía en un intento de fuga en 1995, Évole le pregunta “¿Te pesa esa muerte?, ¿Tienes un sentimiento de culpa?"

Cobos respondió que la “asume”. “Lo has hecho, tienes que asumirlo. Lo has hecho y lo has pagado también en cárcel. Lo asumo hasta tal punto de no hacer de este tema un circo ni de andar aireando y pidiendo el mea culpa o pidiendo perdones y arrepentimientos a la ligera”.

Mata a un policía en un intento de fuga. Los errores y sus consecuencias… #LoDeMalamadre pic.twitter.com/jYGLGVWX29 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 1, 2020

En 1993 protagonizó motín con rehén en la cárcel de Zamora: “A mí me dieron un tiro en la cabeza. También he sufrido, me puedo poner en el lugar de la familia”, afirmó Cobos. A su vez denuncia “Otras cosas que me han hecho no se han pagado ni con una sanción”.

Santiago Cobos entró a la cárcel para pagar una condena de 6 años y finalmente acabo sumando 70. Esto lo convirtió en uno de los presos más peligrosos de España. Actualmente en libertad condicional, acabará su condena en el año 2030.

Película Celda 211

La vida de Santiago Cobos inspiró la película Celda 211, del director Daniel Monzón. De su historia también nació el personaje ‘Malamadre’, que otorgó a Luis Tosar el premio Goya por su interpretación.

Cobos contó que el actor protagonista lo visitó en la cárcel junto con el director de la película.