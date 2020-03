En la India, un granjero mostró cómo uno de sus terneros nació con dos cabezas, cuatro ojos y dos bocas. El hecho sucedió en la aldea de Padasalai.

El dueño de la pequeña vaca indicó que el animal se encuentra en buen estado y los vecinos de la zona se encuentran sorprendidos por su estado.

No obstante, los veterinarios subrayaron que es probable que el becerro no viva por mucho tiempo. Además, el animal no puede beber leche porque tiene dos lenguas, así que el hombre lo alimenta con un biberón a diario.

Según informó el diario ABC, el herpetólogo John Kleopfer afirmó que los animales que sufren de este tipo de enfermedades suelen tener comportamientos diferentes: “En estos casos pasa que una cabeza suele ser más dominante que la otra”.

¿Qué es la bicefalia en animales?

Este fenómeno se llama bicefalia y no es la primera vez que sucede en animales. Al respecto, el médico neurólogo y director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, Alejandro Andersson, afirmó en una entrevista para Infobae que este tipo de malformaciones “tienen su origen intraútero, donde hay una alteración con base genética, debido a infecciones o sustancias tóxicas”.

Además, indicó: “En cuando a su conducta, un solo cerebro es el que lo maneja. El restante, suele controlar una parte limitada del cuerpo. Y no necesariamente tiene que ser un movimiento, porque podría estar vinculado al aparato digestivo. Estos animales tienen enormes malformaciones, tiempo de vida más corto y muchas alteraciones”.