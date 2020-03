Coronavirus en España EN DIRECTO: toda la información sobre el virus de China minuto a minuto

Hasta el momento, existen 84 casos confirmados de coronavirus en España, cinco de ellos graves El 90% de los casos identificados son importados o relacionados y en el Ministerio de Sanidad no ven necesario por el momento elevar el nivel de alerta.

Según cifras oficiales, el número de muertos en todo el mundo con coronavirus ya supera las 3.000 personas. Mientras, el número de contagiados deja más de 87.000 casos.

El Ministerio de Sanidad de España viene realizando conferencias diarias para informar a los medios y a la población acerca de la situación de los pacientes afectados, los nuevos casos encontrados y las medidas que se están tomando para controlar la propagación masiva del virus.

A su vez, en su cuenta oficial de Twitter se encuentra mucha información referente a qué es el coronavirus y cuáles son las precauciones a tener en cuenta.

Coronavirus en España: casos confirmados

Hasta el momento, existen 84 casos confirmados de coronavirus en España. Todas las personas infectadas con el COVID-19 se encuentran aisladas, y hay varias comunidades autónomas que continúan evaluando casos sospechosos.

Las comunidades afectadas en España son: Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias, Extremadura, Castilla y León, Navarra, Cantabria, Asturias, Baleares y Castilla-La Mancha.

¿Qué es el coronavirus?

El coronavirus procede de una familia de virus que son padecidos, principalmente, por especies de animales. Resfriados leves son algunos de los síntomas que causa esta enfermedad y puede llegar incluso a desatar el Síndrome Respiratorio Agudo (SARS). Esta última es un tipología de neumonía atípica que se originó en Cantón, China, en 2002.

Los coronavirus son virus que circulan entre algunos animales pero algunos de ellos también pueden afectar a seres humanos, normalmente con síntomas leves.

¿Cuáles son sus síntomas?

Los Síntomas más comunes de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) son: fiebre, fatiga, malestar corporal, dolor de garganta, dolor de cabeza, tos y sensación de falta de aire.

🦠Los #coronavirus son virus que circulan entre los animales pero algunos de ellos pueden afectar también a los seres humanos.



¿Cuáles son los síntomas?



🤒Fiebre



🥱Tos



😵Sensación de falta de aire pic.twitter.com/uq9XIWGvv7 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 1, 2020

Coronavirus: ¿Cómo se previene?

Los consejos de autoridades sanitarias para evitar el contagio son lavarse las manos de manera frecuente y usar pañuelos o el brazo para cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar. En cuanto al uso de mascarillas, no son imprescindibles, a no ser que se esté infectado o se esté en contacto directo con los pacientes que portan el virus COVID-19.

“No es necesario que la población use mascarillas. El uso de mascarillas sí puede ser interesante en los pacientes con sintomatologías. La población no tiene que asumir medidas que no tienen sentido”, recomendó el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

El Gobierno español ha recomendado no viajar a las “zonas en riesgo”: China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia.