Un estudio científico llevado a cabo por sexólogos de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, situada en Bogotá (Colombia), reveló que los ciudadanos de la nación suramericana cometen muchos errores al momento de usar el condón.

En una evaluación publicada el 20 de febrero en la revista The Journal of Sex Research se conoció que el 70 % de los colombianos no revisa si el condón está en buenas condiciones antes de mantener relaciones sexuales.

Además el 47 % de los hombres pierde la erección mientras se pone el profiláctico, pero si es una mujer quien lo hace el porcentaje disminuye al 25 %, según un estudio en el cual se entrevistaron a 775 personas (414 hombres y 361 mujeres) entre 18 y 26 años de edad.

El director del Laboratorio de Sexología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Pablo Vallejo Medina, indicó que al 30 % de los colombianos se les ha deslizado el preservativo dentro o fuera de su pareja e indicó que el 20 % usa lubricantes inadecuados.

De ahí que se haya registrado un 15 % de ruptura de condones. Según Vallejo Medina el objetivo del análisis era, precisamente, detectar en qué tipo de errores incurren los colombianos a la hora de usar un preservativo.

“En Colombia no solo es bajo el uso consistente del condón (22 %) sino que además su uso está repleto de errores y problemas, lo que puede reducir su efectividad del 98 al 85 %”, subrayó el jefe de la investigación, citado por El Espectador.

Vallejo Medina sostuvo que la razón es que la ciudadanía no tiene la cultura necesaria sobre el coito. “Esto se debe a la falta de educación sexual y podría explicar por qué cada vez menos jóvenes lo usan”, agregó.

En ese sentido, mencionó que el 40 % de los hombres no utiliza el condón durante la relación sexual porque no se sienten cómodos.

“Se tiene un problema de educación sexual y del concepto del condón muy grande en el país que hacen que use poco y se cometan errores sin tener en cuenta los riesgos de una enfermedad de trasmisión sexual y de embarazos no deseados”, dijo.

En el caso de las mujeres, la mitad (50 %) apuntó que cuando comienzan a tener relaciones sexuales no emplean el condón.

El estudio de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz se realizó tras dos años de investigación en todo el territorio colombiano.