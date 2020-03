La noticia de la venta del avión presidencial al empresario estadounidense Mark Cuban se volvió rápidamente tendencia en México. De acuerdo a estas afirmaciones, el gobierno de AMLO había aceptado la compra por una cantidad menor a 126 millones de dólares.

Sin embargo, esta información fue rápidamente descartada por la revista Forbes. De acuerdo a la periodista Hayley Cuccinello, el propietario del Dallas Mavericks de la NBA negó haber adquirido el avión presidencial.

PUEDES VER Conferencia Matutina HOY lunes 2 de marzo de 2020: el discurso del presidente AMLO

“Mark Cuban le ha dicho a Forbes que esto es falso”, escribió en respuesta a una publicación que circulaba en Twitter en la que se informaba sobre este acontecimiento. Dicho mensaje fue publicado este 1 de marzo y se volvió viral durante las últimas horas.

Cabe destacar que Hayley Cuccinello no ha negado que el avión se encuentre en venta, pero sí que el comprador sea el empresario de origen norteamericano. “Para aclarar, no digo que el avión no haya sido vendido, solo que Cuban niega que él lo haya comprado”, concluyó en sus redes sociales.

Finalmente, al ser consultada sobre si desarrollará una historia alrededor de este tema, la periodista afirmó que por ahora esto no se encuentra en sus planes.

PUEDES VER AMLO considera que la burocracia retrasa la entrega de apoyos sociales para mexicanos [VIDEO]

AMLO planea 'mañanera’ en el avión presidencial

En la conferencia de prenda de este 2 de marzo en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador anunció que la venta de cachitos para la rifa de la aeronave está a punto de iniciar.

De la misma forma, el mandatario mexicano afirmó que está considerando la posibilidad de realizar una ‘mañanera’ desde el avión presidencial.

“Para abril o para mayo vamos a empezar a visitarlo (el avión) vamos a ir, a lo mejor hacemos una ´mañanera´ allá. Sí me voy a subir, y ahí vamos a imaginar que todos vamos en vuelo. Si me voy a subir, pero no en el aire, en tierra”, expresó.