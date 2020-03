Mujer encuentra a su esposo ultrajando a su hija y lo ataca con un machete

Una mujer de Quintana Roo (México) atacó a machetazos a su esposo tras sorprenderlo abusando sexualmente de su hija de 12 años. El hombre se encuentra detenido en un hospital, donde es atendido por sus heridas, mientras que su atacante fue puesta en libertad.

El hecho se registró alrededor de las 4:40 a.m. (hora local) del último domingo. Ana Bertha escuchaba unos ruidos que provenían de una habitación y fue a ver qué ocurría. Tras asomarse, la mujer descubrió que su esposo estaba desnudo en la cama abusando de su hija.

PUEDES VER Hombre agrede a una mujer al inyectarle una jeringa llena de semen

Cuando la madre estaba a punto de confrontar al hombre, este le propuso participar del delito, según relata el diario Tribuna de México.

Luego de ver esta escena, Ana Bertha agarró un machete y lo empleó para golpear a su pareja en repetidas ocasiones.

PUEDES VER Cuatro jóvenes atacan a otra y le dejan un cuchillo clavado en el ojo

Entretanto, efectivos de la Policía Municipal fueron avisados de que una menor fue abusada y se desplazaron a la vivienda. Ellos encontraron al violador desangrándose en los exteriores, y a la pequeña en el interior de la casa.

La mujer confesó ser la responsable de la agresión. “Me salió odio ese día, saqué todo mi coraje contra él, todo el daño que nos había hecho, yo no me atrevía a denunciarlo, él siempre me amenazaba, yo nunca podía decirle nada", dijo, citada por el referido diario.

PUEDES VER Madre dejaba que hombres abusen sexualmente de sus dos hijos a cambio de alcohol

El depravado fue detenido y llevado a un hospital, donde lo atendieron por las heridas de arma blanca que recibió. Él se encuentra a disposición de la Fiscalía local y enfrentará cargos por violación agravada.

Por otra parte, la madre fue puesta en libertad una vez que los médicos legistas comprobaron que la niña presentaba lesiones causadas por el abuso sexual, de acuerdo con el diario Tribuna de México.