Polémica en Canadá. La compañía petrolera X-Site Energy Services, ubicada en la provincia de Alberta, se encuentra en el centro de la crítica tras la publicación de un dibujo donde Greta Thunberg aparece siendo atacada sexualmente.

Fue la ciudadana Michelle Narang quien descubrió esta repulsiva caricatura por un comentario de su amiga.

“Lo visual es discordante. Me dolió. Me dolió en muchos niveles”, contó la ciudadana a The Globe and Mail.

Michelle Narang denunció la imagen en su cuenta de Facebook y de inmediato la contactaron varios medios de Canadá.

Incluso, la misma Greta Thunberg compartió un artículo periodístico en Twitter junto a su descargo.

“Están empezando a ponerse cada vez más desesperados. Esto muestra que estamos ganando”, aseveró la activista.

La respuesta de la compañía

En diálogo con 660 News, Doug Sparrow, gerente de X-Site, indicó que fue bombardeado con llamadas, correos electrónicos y mensajes de redes sociales sobre la imagen, pero negó la responsabilidad de la petrolera.

“No es de X-Site ni de ningún empleado, alguien ha hecho esto. Eso es todo lo que sé”, afirmó.

Condenan ataque a Greta Thunberg

Mientras tanto, múltiples políticos de Canadá han criticado la imagen sexual de la menor.

“Es completamente deplorable, inaceptable y degradante”, tuiteó la ministra de Alberta, Leela Aheer.

“Esto no es lo que representa nuestra provincia. Quien sea responsable debe avergonzarse y disculparse de inmediato”.

El premier de la provincia, Jason Kenney, escribió: “Gracias por denunciar esta odiosa imagen y el mensaje que envía”.

La ministra de Energía de Alberta, Sonya Savage, agregó: “Este gráfico es completamente inaceptable. Ciertamente no representa la industria energética de Alberta”.

Y la compañía de diseño Velocity Graphics, que ha hecho trabajos para X-Site, también se pronunció.

“NO imprimimos ni participamos en las calcomanías de Greta Thunberg. Para proteger nuestra reputación, pedimos que las personas elijan cuidadosamente lo que dicen”, escribió la empresa.