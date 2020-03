En Estados Unidos, un sacerdote de la Iglesia Católica estará tras las rejas por realizar tocamientos indebidos y enviarle videos obscenos a una joven de 17 años.

Según informó The Morning Call, el religioso Kevin Lonergan fue sentenciado de uno a dos años en prisión por cometer el delito en la ciudad de Allentown.

El citado medio informó que el cura conoció a la agraviada en la Iglesia de San Francisco de Asís y frotó su cuerpo contra ella. Además, indicó que le mandó 20 fotos y videos sexuales en noviembre del año pasado.

Ante este hecho, la madre de la agraviada detalló: “Kevin Lonergan tomó nuestro regalo más que Dios nos dio: nuestra hija. Él la lastimó en el lugar más seguro y sagrado. La iglesia en la que creíamos nos abandonó”.

Asimismo, el padre de la menor afectada afirmó ante el juez: “Si no puedes depositar tu confianza en los sacerdotes, ¿en quién podré hacerlo?”

Lonergan pidió disculpas en la corte al afirmar: “Soy culpable de violar su confianza y robar su dignidad como persona. Mis acciones fueron repugnantes y egoístas”.

La jueza del caso, María Dantos, reveló que no sería la primera vez que el sujeto es acusado por este tipo de delitos. Esto, porque dejó su puesto de asistente de pastor en la Iglesia de St. Jane Frances de Chantal, pero la investigación no prosperó, debido a que la familia de la víctima no cooperó con los policías.

Además, el informe señaló que el religioso les dijo a los agentes que la muchacha se había “enamorado” de él.