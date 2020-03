Los casos de coronavirus en España sigue aumentando con el paso de los días. Este domingo por la mañana ya se reportaron que la cantidad de personas infectadas se elevó a 73 aunque hubo dos pacientes que fueron dados de alta.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, indicó en rueda de prensa de hoy domingo que el 90% de los casos de coronavirus son importados, y para aquellas personas que contraen el virus sin estar en contacto con otro portador, se estudia el origen del contagio.

“En nueve de los casos no tenemos perfectamente establecido el enlace con la importación”, precisó Simón ante el avance del coronavirus. No obstante, dijo que no es necesario elevar el nivel de alerta en España ya que siguen en estado de contención.

De esta manera, el reporte de infectados que brindó Fernando Simón en rueda de prensa fue el siguiente: 15 en la Comunidad Valenciana, 12 en Andalucía, 14 en Madrid, 9 en Cataluña, 7 en Canarias (uno dado de alta), 2 en Baleares (uno dado de alta), 3 en Castilla y León, 3 en el País Vasco, 4 en Extremadura, 1 en Castilla-La Mancha, 1 en Navarra, 1 en Asturias y 1 en Cantabria.

Cabe destacar que, los informes de las personas infectadas que más han llamado la atención fue el aumento en ciudades como Madrid con 4 nuevos casos, en Cataluña se registraron tres, y en Castilla-La Mancha se detectó el primero.

Finalmente, las últimas cifras a nivel mundial han indicado que hasta hoy se registran 87 565 personas infectadas y 2 990 muertes en 64 países. En el caso de China, reportan 2 870 muertos; 79 824 contagiados; 41 825 recuperados.