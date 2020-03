El papa Francisco anunció que no participará en los ejercicios espirituales de Cuaresma con miembros de la Curia Romana, que inician este domingo y se efectuarán hasta el 6 de marzo, por el resfriado que sufre desde hace varios días.

Luego del rezo del Ángelus, que fue su primera aparición pública tras cuatro días aquejado por un resfriado, el sumo pontífice pidió una oración para los ejercicios espirituales de la Curia Romana a llevarse a cabo en el municipio de Ariccia, Italia.

“Por desgracia el resfriado no me permite participar este año, seguiré desde aquí las meditaciones. Me uno espiritualmente a la Curia y a todas las personas que están viviendo momentos de rezo, haciendo los ejercicios espirituales en casa”, dijo Francisco.

Previo al rezo del Ángelus, Francisco habló del diablo y de la importancia de no sucumbir a las tentaciones, al recordar el episodio evangélico en el que Jesús es incitado tras ser bautizado en el río Jordán y retirarse a ayunar durante 40 días al desierto.

“No hay que dialogar nunca con el diablo. Jesús hace dos cosas con el diablo: o lo expulsa o le responde con la palabra de Dios. Nunca dialogues con las tentaciones, nunca dialogues con el diablo”, subrayó el argentino Jorge Bergoglio.

Mientras que en su cuenta verificada de Twitter escribió: “Les pido que recen por mí y mis colaboradores de la Curia Romana, que esta tarde comenzaremos la semana de Ejercicios Espirituales”.

Francisco apareció en la audiencia del miércoles algo resfriado y, por la tarde, celebró la misa para la imposición de la ceniza y la tradicional procesión desde la basílica de Santa Sabina a la Iglesia romana de San Anselmo, en la colina del Aventino.

Pero al día siguiente optó por permanecer en su Residencia de Santa Marta, en lugar de acudir a la liturgia penitencial con el clero de Roma en la basílica de San Juan de Letrán.

El viernes y el sábado, Francisco celebró la misa matutina en Santa Marta, pero canceló sus audiencias privadas previstas con participantes en un congreso en el Vaticano y miembros de los Legionarios de Cristo, entre otros.

Cabe señalar que Italia es una de las naciones más golpeadas por el coronavirus, que deja casi 3.000 muertos en el mundo. Sin embargo, fuentes del Vaticano han descartado que el papa esté infectado y ratificaron que es un simple resfriado.

Con información de EFE y ACI Prensa