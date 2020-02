Fabián Tablado: papá de la joven asesinada de 113 puñaladas le responde

El padre de Carolina Aló, la mujer asesinada de 113 puñaladas, confesó que, tras la liberación de Fabián Tablado, lloró de cólera porque no considera justa su excarcelación. Esto sucedió en Argentina.

“Yo tengo una presión tremenda en el pecho y es de bronca, de impotencia, de asco, porque fíjate vos, Carolina no tuvo un abogado como tuvo el asesino que pudo salir", manifestó.

Asimismo, el padre de la joven apuñalada expresó que el feminicida no se encuentra arrepentido del todo, pues minimiza lo que le hizo a su hija, en lugar de asumir su culpa, según informaciones del portal web Crónica.

"Fabián minimiza todo. Inclusive hasta la madre dijo que ‘Él se arruinó la vida'. Perdón, pero por qué no miran para el otro lado y dicen que le arrancó la vida a una chica de 17 años que simplemente no quería seguir de novia con él”, señaló el padre de Carolina Aló.

Por otro lado, el padre de la víctima de Tablado manifestó que el asesino de su hija no se encuentra apto para caminar por las calles de Tigre. Los vecinos no lo quieren en ese lugar.

“Yo creo que Tablado no puede caminar ni por las calles de Tigre, ni por ningún otro lado, pero en Tigre en especial porque no lo quieren los vecinos", manifestó el iracundo hombre.

Finalmente, Edgar se refirió a los comentarios que hizo tablado sobre sus hijas y dejó en claro que no le cree ni una sola palabra.

“Dejemos de mentir, que le digan a las cámaras que amas a tus hijas cuando las amenazaste de muerte, cuando no le pasaste ni un solo peso a tu ex mujer para poder mantenerla. De qué amor me estás hablando”, recalcó al portal web Crónica.