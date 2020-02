¿Qué hacemos en la OEA?

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha cumplido más de setenta años de vida. Sus antecedentes se remontan a 1890, año en que se crea la Unión Panamericana. Pero es en 1948, en Bogotá, que adquiere su nombre y fisonomía actuales. En plena Guerra Fría, la OEA fue concebida como complemento del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), suscrito un año antes, en 1947, en Río de Janeiro.

El Perú ha propuesto un candidato a la Secretaría General de la OEA, para la elección del mes entrante. Lo hace con el antecedente de haber sido el país promotor de la Carta Democrática Interamericana y un abanderado de la solución pacífica de las controversias. Lo hace, al mismo tiempo, bajo varias circunstancias peculiares:

Primera: la mayor potencia del mundo ha pedido públicamente, y con una intensa campaña mediática, que se retire el candidato peruano, para facilitar la reelección del actual Secretario General.

Segunda: la OEA se ha deteriorado mucho, al no haber logrado ningún avance frente a la crisis de Venezuela, alentando, en cambio, el estallido de las fuerzas centrífugas dentro de la región. Este deterioro se ha incrementado al haber publicado, The Washington Post, el informe de los expertos del MIT que concluye que no hay ninguna evidencia estadística de fraude en las elecciones bolivianas, lo que descalifica la contradictoria conducta de la OEA y sus informes.

Tercera: existe una conciencia común de que la OEA debe depender menos de la persona del Secretario General y responder mejor a la pluralidad de matices que representan sus Estados miembros. Todos.

Cuarta: se requiere una conducción fundada sobre el diálogo, los acuerdos y los consensos. Que es lo que ha caracterizado desde siempre a la política exterior peruana.

Quinta: la candidatura peruana es la única que ha sido lanzada por el país del candidato. Gozará, por lo tanto, del apoyo de Torre Tagle, además de la larga experiencia del Embajador Hugo De Zela en la vida de la Organización.

Todos los organismos internacionales buscan rotar la nacionalidad de quienes ejercen sus cargos máximos. La ONU, apenas tres años mayor que la OEA, es un buen ejemplo. Sus secretarios generales han provenido sucesivamente de Noruega, Suecia, Birmania (hoy Myanmar), Austria, Perú, Egipto, Ghana, Corea del Sur y Portugal. En los setenta años de vida de la OEA, en cambio, ha habido tres países que han tenido más de un Secretario General, que son Colombia, Chile y Uruguay; y un reducido número que han tenido uno: Argentina, Ecuador, Brasil, Costa Rica (por un efímero mes) y Estados Unidos (interinamente). Los actuales competidores de De Zela provienen justamente del Ecuador y el Uruguay.

Por último, el Perú no representa ni debe representar a ningún bloque enfrentado a otro, sino a la necesidad de mantener la cooperación regional democrática y una participación eficaz en el nuevo y complejo escenario global.

En estas circunstancias peculiares, la candidatura peruana debe asumirse como una invitación al diálogo dentro de las Américas. Y un no rotundo a las aventuras y amenazas belicistas.