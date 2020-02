El ‘Asesino de Cumbres’: Erika Peña Coss no llegó al careo con Diego Santoy

El último viernes se tenía programada una audiencia de careo en el Palacio de Justicia de Nuevo León entre Erika Peña Coss y Diego Santoy Riveroll. Sin embargo, esto no sucedió ya que Peña Coss no asistió a la cita que también incluía a otras siete personas. La razón de la ausencia se debe a que más de la mitad de ellas no fueron ubicadas.

A la sesión llevada a cabo en el juzgado Primero de lo Penal solo se presentaron Leticia Pereira y Roberto Morgenroth, defensas legales del condenado, y el abogado de la familia Peña Coss, Alejandro Quiroga.

Cabe precisar que cada audiencia tenía una duración de 30 minutos y que el acusado se presentaría a través de una videoconferencia desde el penal de Cadereyta, donde cumple prisión desde el 2006.

Como se recuerda Diego Santoy Riveroll conocido como el ‘Asesino de Cumbres’, logró obtener un recurso de amparo para que su caso sea reabierto y con ello se solicitaron nuevos careos; y así reducir su sentencia por el asesinato de dos pequeños hace 14 años.

La defensa legal del 'Asesino de Cumbres' se retira tras la ausencia de Erika Peña Coss. Foto: Twitter.

Tras este primer intento fallido de encuentros frente a frente que solicitó la defensa de Santoy Riveroll, el juez deberá reprogramar la sesión.

Por ahora los no asistentes serán multados y llamadas a acudir dos veces más, si la inasistencia de Peña Coss fuese recurrente se debe optar por un careo supletorio, en el que solo se tomará en cuenta la declaración de una persona.

El caso Santoy Riveroll fue reabierto a mediados de febrero. Foto: Sexenio.

En el caso que Santoy Riveroll obtuviese la reducción de la condena, se procederá a buscar su libertad para ello, el abogado Morgenroth pedirá que se tomen en cuenta los 14 años que el homicida ha estado en prisión.

¿Quién es Diego Santoy Riveroll?

Diego Santoy Riveroll fue sentenciado en 2006 a 138 años de cárcel por el asesinato de dos menores de siete y tres años e intento de asesinato contra Erika Peña Coss, su novia de aquel entonces.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de marzo de 2006 cuando -el hoy preso en el penal Cadereyta- llegó a la casa de Ericka y entró a la habitación de la joven a quien le rogó que regresara con él, pero ante la negativa de la mujer, Santoy Riveroll mató a sus hermanos María Fernanda, de tres años, y Erick Azur, de siete.