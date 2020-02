Coronavirus: conoce los mitos y verdades del temible virus, según autoridades sanitarias

El mundo entero vive tensos momentos por la llegada del coronavirus en cada país, la Secretaria de Salud federal confirmó el último viernes 28 de febrero, los tres primeros casos de contagio en México, lo cual pone en alarma a la población.

Debido a la coyuntura del COVID-19, muchas hipótesis se han generado alrededor de ella, aquí te enseñamos que debes y no hacer para prevenir esta enfermedad.

La vacuna contra la influenza sirve para prevenir las enfermedades respiratorias causadas diversos tipos de virus de la influenza, pero NO previene infecciones respiratorias causadas por otros virus como el #COVID19. pic.twitter.com/5SXbyxaTTp — Salud SPPS (@SaludSPPS) February 22, 2020

Según la información proporcionada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la OMS, estos son los pasos a seguir.

El clima en México

A pesar de que está a punto de empezar una temporada calurosa, las autoridades sanitarias indican que esto no frenará la transmisión del virus. Simplemente, el clima seco reduce el tiempo que el virus permanece en el aire.

Vacuna contra la influenza no protege del coronavirus

El COVID-19 es tan reciente y diferente que necesita su propia vacuna. Sin embargo, aplicarse la dosis es muy recomendable para proteger la salud ante ese tipo de enfermedades.

Remedios caseros para prevenir el contagio

Muchas personas emplean alimentos caseros como remedios para evitar el contagio del coronavirus. El ajo es un alimento con alto potencial de nutrientes, pero no hay evidencia de que proteja a las personas ante el nuevo virus.

Enjuagarse la nariz con sal

Esta curiosa costumbre tampoco evitará el riesgo de que puedas contraer el virus.

Perros y gatos puede transmitir el virus

A pesar de que ya existe de que un perrito fue infectado con el virus en Hong Kong, siempre se procura lavarte las manos con agua y jabón después del contacto con las mascotas.

Envíos de paquetes puede contagiarte de coronavirus

No, no corres ningún riesgo, porque el virus no sobrevive mucho tiempo en objetos en objetos como cartas o paquetes.

COVID-19 ataca a personas mayores

La respuesta es no. El virus puede instalarse en el cuerpo de cualquier ser humano sin importar la edad, aunque las personas adultas, con enfermedades crónicas o niños son los más susceptibles.

A continuación, te presentamos las medidas que si debes para evitar el contagio del coronavirus:

