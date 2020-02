Si de fechas atípicas hablamos, este 2020 trae una peculiaridad: es lo que también denominamos año bisiesto. Ergo, en vez de traer 28 días, en el mes de febrero dice presente un día 29.

Pero esto no es casualidad. El calendario anual cuenta con 365 días, pero realmente tiene una duración de un poco más: 365 fechas y seis horas es lo que demora el planeta Tierra en dar la vuelta alrededor del sol. Por ello, cada cuatro años, esas seis horas se acumulan y suman 24 horas más, lo que se traduce en un día más.

Valga la aclaración que, si ese día no fuese añadido, en lo que va de las décadas y siglos el calendario terminaría descompensado por días enteros y las estaciones estarían afectadas a cambios.

¿Cómo saber la duración exacta de un año?

Conocer cuánto dura exactamente un año no es cosa fácil. De acuerdo con datos de la NASA, un año dura 365 días, 5 horas, 58 minutos y 46 segundos. No obstante, este desajuste de horas en cada año no es un hallazgo de ahora, sino que se remonta a siglos atrás.

Quienes por primera vez desarrollaron el calendario solar fueron los antiguos egipcios. Inventado hace más de 4 000 años, el calendario egipcio ya devidía el año en 365 días. Años después, los romanes crearon su propio calendario, dividido en 304 días y 10 meses. Pero fue el político romano Julio César el que ordenó adeptar el calendario egipcio en el año 46 a.C.

No fue hasta que el matemático y astrónomo Sosígenes se percató que todavía existía un mínimo desfase horario. Por ello, añadió un día más a cada cuatro años, y así nació el calendario juliano –por Julio César-, que estuvo vigente hasta el año 1582.

¿Qué significa ‘bisiesto’?

La terminación ‘bisiesto’ refiere a la expresión latina ‘bis sextum’, que se traduce en ‘sexto día repetido’, pues el día escogido por los romanos para repetirse cada cuatro años era el ‘bix sextus diez ante calendas martii’ (el sexto día antes del mes de marzo).