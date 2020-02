Una persona con discapacidad de Ibagué (Colombia) fue agredida y lanzada a una piscina por un grupo de jóvenes que habían alquilado la propiedad para pasar allí la tarde del domingo. El hombre relata que sus agresores se molestaron cuando les recordó que era hora de entregar la finca.

En las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, se aprecia el momento en que uno de los sujetos arrastra por los suelos al señor, quien luego es pisoteado en la cara por otro individuo. Poco después, este último empuja a la piscina a su víctima, haciéndola caer muy cerca del borde.

PUEDES VER Presos convirtieron el patio de un centro penitenciario en piscina [VIDEO]

Finalmente, otro joven se mete a la alberca para rescatar al hombre, que presenta dificultades para salir.

Guillermo Cruz, la persona agredida, tiene 62 años y carece de un brazo. Él trabaja como mayordomo de la propiedad y relató a RCN Radio de Colombia los problemas que le hicieron pasar los muchachos.

PUEDES VER Intenta ahorcar a su bebé de seis meses y sus otros niños la detienen

“(Un agresor) Me dijo que si les podía arrendar de 11 a.m. a 5 p.m. Cuando fui a recibir me dijo que ellos no se iban todavía, aunque les estaba diciendo que hicimos un contrato verbal hasta las 5 p.m. y ya iban a ser las 6 p.m.. Él me empujó y otro me puso un lazo en el cuello”, indicó el hombre.

“Me tumbaron y me cogieron a rastras hasta la piscina. Decía que me iban a ahogar y yo tenía la soga al cuello, no sé cómo al otro muchacho se le ablandó el corazón y me sacó (…) Me echaron a la piscina, me maltrataron, me amarraron”, detalló.

PUEDES VER Niño con enanismo donará 450 mil dólares a ONG’s contra el bullying

La Fiscalía General de Colombia recibió la denuncia de Cruz por el delito de lesiones personales, aunque él considera que hubo intento de homicidio.