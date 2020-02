Estudio revela cuáles serían los países más seguros en caso de una pandemia [FOTOS]

La rápida expansión del coronavirus a través del mundo ha puesto en alerta a distintos países, los cuales empiezan a tomar medidas para evitar el alarmante incremento de casos.

En ese sentido, un estudio de Matt Boyd y Nick Wilson ha cobrado fuerza, pues se enfoca en analizar qué lugares son los más seguros para evitar la propagación de una pandemia y, por lo tanto, cuáles son las poblaciones que menores probabilidades tienen de ser contagiadas.

El estudio, titulado “The Prioritization of Island Nations as Refuges from Extreme Pandemics”, recopila 21 destinos, la mayoría de los cuales tienen como característica principal ser insulares. Su ubicación privilegiada sería una ventaja para evitar los contagios.

Los países considerados en el estudio son estados soberanos reconocidos por la ONU y no poseen frontera terrestre con otros o conectados por naciones puente.

Australia Nueva Zelanda Islandia Malta Japón Cabo Verde Bahamas Trinidad y Tobago Barbados Madagascar Cuba República de Mauricio Fiji Maldivas Sri Lanka Maldivas Comoras Islas Salomón Jamaica Filipinas Vanuatu

El estudio contempla que, en caso de una pandemia, los países insulares de la lista deberían tomar medidas para evitar y/o filtrar el ingreso de refugiados según el estado de su infección.

Además, se recomienda que se tome en cuenta algunos detalles para no afectar a la población local con el ingreso de refugiados y la depredación de los recursos naturales que, en muchos de los casos presentes en la lista, suelen ser escasos.