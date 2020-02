[EN VIVO] Coronavirus en México: se confirma el primer caso de COVID-19

El coronavirus tuvo sus primeros brotes a fines del año pasado en Wuhan, China. Solo en el país asiático se detectaron 77 600 casos y 2663 muertes. La velocidad de expansión de la enfermedad es tanta que, incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha considerado que podría convertirse en una pandemia.

Al día de hoy, el virus ha recorrido más de treinta países, siendo México uno en los que las alarmas se han encendido, sobre todo en las últimas horas, pues se confirmó el primer caso de coronavirus en el país azteca. Asimismo, otra persona está en aislamiento a la espera de un segundo examen y otras tres personas se encuentran bajo observación.

PUEDES VER: México ingresa en la lista del Google Maps como país infectado con coronavirus

Coronavirus EN VIVO | viernes 28 de febrero de 2020

8:12 p.m. Se confirma el primer caso de COVID-19 en México durante conferencia matutina de AMLO

Hugo Lopez-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó el primer caso por contagio de coronavirus en México. Se trata de un hombre de 35 años que estuvo en Italia recientemente. Además, cinco personas allegadas al hombre infectado también están bajo observación. Otro hombre de 41 años que reside en Sinaloa está aislado en un hotel a la espera de un segundo examen que confirmen que es portador del COVID-19.

“En un proceso de toda la noche salió el resultado. De modo que tenemos un caso confirmado de coronavirus en México, es el caso índice, el individuo está en condiciones estables. (...) Localizamos un segundo caso en Sinaloa”, informó @HLGatell. pic.twitter.com/NO0qWHRiYe — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) February 28, 2020

AMLO afirma que están preparados

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México se encuentra preparado para enfrentar el coronavirus porque tienen los especialistas, médicos, hospitales y la capacidad para controlarlo.

“Vamos a estar constantemente informando, diario, lo hará el doctor Hugo López-Gatell para evitar que haya amarillismo, que no haya exageraciones, para que no haya una psicosis colectiva, porque hay quienes no actúan con ética, vuelan, no informan con objetividad”, manifestó en la conferencia de prensa matutina.