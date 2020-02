Mató de 113 puñaladas a su expareja y hoy saldrá de la cárcel [VIDEO]

En Argentina, un feminicida que apuñaló 113 veces a su expareja en 1996 saldrá libre este viernes 28 de febrero, luego de permanecer 23 años en la cárcel tras ser condenado en dos oportunidades por los delitos que cometió.

El asesino Fabián Tablado se encuentra en la Unidad Penitenciaria 21 de la ciudad de Campana. Incluso, cuando se encontraba cumpliendo su sentencia fue condenado porque amenazó a una mujer con la que tuvo dos mellizas.

Según señaló Télam, el sujeto tuvo buena conducta durante todo este tiempo y solo recibía la visita de su madre. “Hace un año que ha optado por no salir del pabellón. Él no va a otros sectores del penal, porque no quiere problemas”, indicó el citado medio.

El feminicidio ocurrió cuando el victimario tenía 20 años y su pareja 17. El individuo persiguió a la agraviada por toda la vivienda y la mató con un cuchillo de cocina.

El sujeto, que actualmente tiene 44 años, fue evaluado y los especialistas determinaron que no está en condiciones de asumir la paternidad de sus mellizas. Pero los peritos señalaron que el hombre no tiene trastornos psicóticos.

Asimismo, el padre de la agraviada, Edgardo Aló, indicó para ElDoce.tv: “La seguimos peleando contra la Justicia. Para los jueces no hubo alevosía ni ensañamiento y a mi hija la asesinaron de 113 puñaladas. Hoy no es un día fácil, como tampoco lo fue durante 23 años y 9 meses, desde que la mataron”.

Edgardo Aló consideró que el feminicida debió estar 35 años tras las rejas. También criticó los beneficios que recibió Fabián Tablado, mientras estaba encarcelado. “En Argentina la pena de muerte la aplican los asesinos: nos matan por cualquier cosa”, puntualizó.