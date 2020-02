Una anciana de 86 años de Buenos Aires (Argentina) fue agredida por un delincuente que la había seguido en motocicleta hasta la puerta de su casa con el fin de robarle el dinero que había cobrado por su jubilación. Un video muestra el momento en que el sujeto la intercepta al bajarse del carro y la arrastra por el suelo.

Ana, la agraviada, manifiesta haber visto que dos individuos la rondaban. “Eran dos hombres grandes, los vi que andaban en la moto. Antes de irme ya andaban acá. No sé si me siguieron hasta donde yo cobro. Cuando vieron que me iba a bajar, actuaron. Para mí que me estaban esperando", relató al canal Todo Noticias de Argentina.

La anciana había cobrado su jubilación en un banco y regresó a su casa en un automóvil. Cuando ella iba a bajar, uno de los dos sujetos en la moto fue hacia ella y trató de arrebatarle la cartera; al no conseguirlo, la arrastra unos 10 metros en el piso, según se ve en un video grabado por cámaras de seguridad.

"Fue como un sueño, porque lo que menos pensé es que esta gente me iba a agarrar”, indicó la señora. El malhechor se quedó con la cartera y con una cadena de la mujer.

PUEDES VER Abuelo de la bebé que murió tras caer de crucero se declaró culpable [VIDEO]

La agresión se detuvo una vez que el conductor del automóvil bajo de su unidad, ante lo cual los hampones huyeron.

Ana comenta haber quedado con el brazo y la pierna lastimados tras el ataque. Ella fue atendida en un hospital y está fuera de riesgo. “Esperemos que los agarren. Yo tuve suerte, pero a otro lo matan de un golpe”, sentenció la mujer al referido canal de Argentina.