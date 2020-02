Revelan video del arresto de niña de 6 años que realizó un “berrinche” en la escuela [VIDEO]

Un video publicado en los últimos días muestra el preciso instante en que un efectivo policial detuvo a una niña de seis años luego de protagonizar un “berrinche” en la escuela Luscious and Emma Nixon Academy de Orlando, Florida (Estados Unidos).

K.R. fue arrestada en el mes de septiembre del 2019 tras haber golpeado a tres empleados del centro educativo durante una crisis de nervios.

En la grabación se ve a la menor junto al agente Dennis Turner, quien le coloca unas bridas plásticas en las muñecas antes de llevársela. La niña le pregunta para qué utiliza esos objetos, a lo que el oficial le respondió “son para ti”.

Las imágenes fueron captadas por un miembro de la Policía de Orlando, las cuales causaron indignación de los ciudadanos al señalar que se habría cometido abuso de autoridad contra una niña tan pequeña.

La familia de la detenida dijo a BBC que decidieron junto a su abogado publicar las imágenes el pasado lunes para que la población conozca al detalle el desarrollo de la detención.

Los agentes del orden trasladaron a la escolar del primer grado de primaria a la dependencia en un vehículo policial a pesar de que no quería moverse de su escuela.

“Por favor, denme una segunda oportunidad”, suplicó la niña de seis años antes de que el agente cerrara la puerta del vehículo.

Cuando los padres llegaron a la comisaría, los policías le entregaron un registro de detención en donde detalla las causas de su intervención.

El caso generó gran controversia en el estado de Florida. Dennis Turner, oficial encargado de detener a la menor fue despedido después de una investigación interna realizada por el Departamento de Policía de Orlando. Según informaron, el efectivo no siguió el protocolo correcto para arrestar a cualquier niño menor de 12 años.

Jeff Kaye, presidente del School Safety Operations Inc., con sede en California, Estados Unidos, le dijo a The Washington Post en un correo electrónico que en otros estados el agente no solo habría sido despedido, sino posiblemente acusado de algún delito.