Un día sin mujeres: la razón por la que un maestro pondrá falta a alumnas que participen del paro

Cada vez son más las personas e instituciones que se suman al paro nacional ‘Un día sin mujeres’ en México. No solo entidades gubernamentales, sino que también centros educativos. Por ello, la publicación en las redes sociales de un profesor del estado de Querétaro donde afirma que pondrá falta a sus alumnas que participen de esta protesta han sorprendido a todos.

Pese a esto, el profesor mexicano Hilialdo Trejo utilizó su cuenta de Facebook para compartir con sus seguidores que él sí contará como falta la ausencia de sus alumnas que participen en ‘Un día sin nosotras’.

“El 09 de marzo le pondré falta a todas las alumnas que no asistan al salón de clases. Nunca paso lista en las materias, pero el 09 de marzo sí lo haré. En voz alta, mencionaré nombre y apellido, y en el momento que alguien no responda, en el instante que yo no vea el cuerpo, ni escuche la voz, tomaré la pluma y registraré con tinta roja la inasistencia; en esa hoja quedará marcada su ausencia”, inicia la publicación.

Inicialmente, este mensaje despertó la indignación de los usuarios, pero a medida que avanzaban con su lectura empezaron a entender la razón por la que el maestro había adoptado esta medida.

“Quiero que nadie se olvide del día que, por ser mujer, las alumnas no llegaron a sus actividades diarias. Quiero que recuerden el día en el que las voces de miles, tuvieron que faltar para decir ‘presente’. Y ahí estará la fecha, la falta y la marca, ahí estará la terrible falta de tantas que, solo por ser mujeres, se ausentaron y tristemente no podrán volver a pisar un salón de clases”, concluyó el docente.

Días después, el profesor publicó otro mensaje en el que deja en claro que su intención fue resaltar los altos índices de violencia contra la mujer que se dan en México.

¿En qué consiste el paro nacional ‘Un día sin mujeres’?

Para el paro nacional ‘Un día sin mujeres’ se espera que participen más de 22 mil mujeres tiene como objetivo despertar conciencia sobre la importancia de las mujeres en la sociedad mexicana. A esta iniciativa ya se han sumado la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (PN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y muchas más.

Durante el próximo 9 de marzo, las mujeres pondrán un cese a todas sus actividades y, de esta forma, harán sentir su trascendental papel en el desarrollo económico y social del país.