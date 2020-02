Un día sin nosotras: feministas piden a políticos no aprovecharse del paro nacional de mujeres

México vivirá el próximo 9 de marzo el paro nacional denominado ‘Un día sin mujeres’, también conocido como ‘Un día sin nosotras’. Colectivos feministas realizaron un llamado para formar parte de este movimiento, el cual busca protestar en contra de los altos índices de feminicidios y violencia contra la mujer que vive el país.

Poco a poco, diferentes instituciones, personajes públicos y autoridades han anunciado su incorporación al paro. Incluso, algunos partidos políticos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) expresaron su participación en la actividad.

En respaldo al legítimo reclamo de las mexicanas, el @PRI_Nacional apoyará a todas nuestras militantes colaboradoras de los Comités Nacional, Estatales y Municipales que decidan ser parte de este llamado nacional. #UnDíaSinNosotras pic.twitter.com/C7YYaah6UZ — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 20, 2020

A pesar de ello, lejos de sentirse apoyadas por esta situación, numerosas feministas de Oaxaca han pedido a los políticos no aprovecharse del evento, ya que han considerado que esta acción es en realidad oportunismo.

“Las feministas exigimos que los partidos políticos dejen de pronunciarse a favor del paro de labores del día 9 de Marzo. Dejen de politizar y mercantilizar con nuestro movimiento. Es paro, no permiso, es paro, no producto”, afirmaron participantes de ‘Marea Verde Oaxaca’, grupo feminista a favor del aborto.

Las miembros del mencionado colectivo han asegurado que sumarse a ‘Un día sin mujeres’ será una decisión individual, sin embargo prefieren realizar una marcha el día anterior, que “tiene que ser muy poderosa”.

Por su parte, el Grupo de Estudios sobre la Mujer ‘Rosario Castellanos’, anunciaron su unión al paro nacional, pero también consideraron oportunistas a los políticos que expresaron su participación. Este equipo es conocido por las investigaciones que realizan en relación a la violencia feminicida.

“Las feministas y mujeres indignadas por los niveles de violencia feminicida que las instituciones no han podido disminuir, vamos a parar este 9 de marzo, pero no pretendemos tener el apoyo del gobierno o dependencias que han sido omisos con su responsabilidad de garantizar la vida de las mujeres”, expresó este colectivo.

Diferentes estados de México apoyan ‘Un día sin mujeres’. (Foto: Internet)

En Oaxaca, diferentes autoridades se sumaron al movimiento, tales como el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la Secretaría de la Mujer de Oaxaca y el gobernador Alejandro Murat, quien expresó su respaldo a las trabajadoras del sector estatal que quieran unirse al movimiento.

Estos anuncios fueron los que finalmente terminaron por obtener el rechazo de los colectivos feministas. Cabe resaltar que han desconocido la convocatoria denominada ‘Cadena Feminista MX’, la misma que hizo un llamado para realizar una marcha pacífica y que, aparentemente, estaría impulsada por partidos políticos.

¿En qué consiste el paro nacional ‘Un día sin mujeres’?

Los feminicidios de Ingrid Escamilla y la niña Fátima reavivaron la lucha constante por lograr la seguridad que millones de mujeres exigen en México, y que hace mucho tiempo no tienen. Es por ello que colectivos feministas realizaron un llamado para ausentarse de sus trabajos, escuelas, universidades, no consumir productos ni servicios y no realizar ningún tipo de pago pendiente. El objetivo es visibilizar la importancia de la mujer mexicana en la sociedad y economía del país.

Un día sin nosotras inicia como una respuesta a la ola de violencia contra la mujer que vive México. (Foto: Expansión Política)

Convocatoria 'Un día sin nosotras'.

“Si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y sin los que consumimos”, se lee en una de las convocatorias al evento, que se realizará el próximo 9 de marzo, en el marco del ‘Día Internacional de la Mujer’.