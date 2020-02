El mundo extrema medidas para detener el avance del nuevo coronavirus. El COVID-19 ya ha llegado a todos los continentes, con casi 82.000 contagiados y cerca de 2.800 decesos.

Este jueves, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que la epidemia se encuentra en un “punto decisivo”.

Desde Ginebra, el máximo responsable de la OMS recordó que en los últimos dos días, el número diario de nuevos casos en el resto del mundo ha sido superior al registrado en China, donde surgió el virus en diciembre.

“Si actuamos ahora de forma contundente podremos frenar a este coronavirus. Mi consejo es que actuemos rápidamente”, dijo antes de calificar el virus de “muy peligroso”.

COVID-19 no es igual a la gripe común

"Si me pidieran sugerencias para prevenir este virus daría consejos similares que en una gripe: lavar las manos frecuentemente, no tocar la cara con las manos... en ausencia de una vacuna, y aunque científicamente no sea igual a la gripe, los principios básicos de prevención son los mismos", señaló en rueda de prensa.

Tedros Adhanom Ghebreyesus había sido preguntado si el presidente de EE. UU., Donald Trump, fue imprudente al comparar públicamente el coronavirus COVID-19 con la gripe, un comentario habitual en medios y redes sociales, ante lo que el director general concedió que al menos en lo que a medidas de prevención se refiere hay similitudes.

El director general de la OMS para Prevención de Emergencias, Mike Ryan, añadió como otra medida básica el taparse con el brazo al toser y estornudar, no con la mano, mientras que la epidemióloga Maria Van Kerkhove, que formó parte de la reciente misión del organismo en China, redujo la importancia de usar mascarilla.

“Vemos que con medidas de contención como las tomadas en China el virus ha podido ser contenido, y al mismo tiempo hay brotes en otras partes del mundo, lo cual es una mala noticia”, subrayó Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacando que todos los gobiernos deben prepararse para posibles casos.

“Ningún país debe asumir que no va a tener casos”, subrayó el alto funcionario de la OMS, quien pidió “actuar agresivamente, porque así se puede contener el virus y salvar vidas”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus subrayó que los nuevos casos registrados fuera de China han superado los diagnosticados dentro del país por dos días consecutivos, y que en las últimas 24 horas ha habido siete nuevas naciones afectadas (Brasil, Georgia, Grecia, Macedonia del Norte, Noruega, Pakistán y Rumanía), elevando a 44 el total.

"Reiteramos que no es un momento de tener miedo, sino de actuar y prevenir las infecciones", concluyó Tedros.

Los responsables de la OMS manifestaron en la rueda de prensa de hoy su confianza en que Brasil, primer país de Latinoamérica donde se han registrado casos, aplique en la prevención del COVID-19 la experiencia ya obtenida en crisis como la del virus zika.

Con información de EFE y AFP.