Hombre que ayudó a su esposa a morir donará su herencia para investigar la esclerosis múltiple [FOTOS]

Un hombre cuya esposa murió debido a la esclerosis múltiple decidió donar los 300 mil euros que le dejó de herencia para estudiar la enfermedad y ayudar a miles de pacientes que padecen de este mal en España.

Ángel Hernández, luchó por que se apruebe la Ley de Eutanasia, pero esta nunca fue aprobada. Sin embargo, no se dio por vencido y hoy continúa en su incasable batalla para que las leyes españolas brinden a las personas con esta enfermedad una muerte digna.

Hernández señaló a El País que su decisión de donar el dinero la tomó hace algunos años cuando su esposa aún estaba con vida.

La esclerosis múltiple cambió por completo la vida de María José Carrasco, quien falleció el 4 de abril del 2019 a los 61 años. La mujer decidió pedirle a Ángel que la ayudara a morir ante el sufrimiento que atravesaba ella y su familia.

Carrasco enfermó en 1989 cuando tenía 40 años. Desde ese momento, su pareja le dedicó su vida entera a sus cuidados. Tuvo que renunciar a su empleo y pedir una jubilación anticipada para apoyar a su esposa en los momentos más difíciles de la enfermedad.

Veinte años después de padecer la esclerosis múltiple, María José decidió recurrir a la eutanasia y le pidió a Ángel que la ayude a obtenerla.

La pareja llegó hasta el punto de comprar el medicamento por internet para morir.

“Yo me la jugué, yo no sabía, no tenía ni idea de qué era ese líquido. Había oído hablar y también me informé en estos últimos meses, a ver qué era, cómo iba a producirse ese fallecimiento, pero no tenía ni idea… Ni siquiera sabía si era un fraude o no, porque ella lo pidió por Internet y ya sabemos lo que hay a veces por Internet, que te mandan un fármaco y a lo mejor es mentira”, aseguró Hernández en su momento.

Del dinero donado, 55 mil euros serán destinados a proyectos internacionales y los otros 245 mil restantes serán derivados a la Red Española de Esclerosis Múltiple (REEM).