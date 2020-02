Desde diciembre del 2019, fecha en los que se detectaron los primeros casos de coronavirus en la ciudad de Wuhan en China, las cifras no han dejado de aumentar. Por ello, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, declaró esta semana que el mundo se debería preparar para una “potencial pandemia”.

Hasta ahora, el coronavirus COVID-19 es considerado una epidemia y Latinoamérica no había presentado ningún caso confirmado. Sin embargo, esto cambió ayer, cuando Brasil confirmó el primer caso de la enfermedad en Sao Paulo. Así, la propagación del virus ha llegado a todos los continentes del mundo.

Ante esta situación, los gobiernos de los diferentes países se han visto obligados a implementar protocolos que sirvan de guía en caso presenten casos confirmados de coronavirus.

Coronavirus en Perú

El gobierno peruano ha implementado medidas de acción ante la posible presencia del coronavirus en el país. Así, el Ministerio de Salud indica que si bien en nuestro país no existen casos confirmados de personas infectadas con el COVID-19, se deben de tomar acciones para proteger la salud de los peruanos.

“Es importante que informemos responsablemente sobre el coronavirus y no causemos alarma o pánico a nuestra ciudadanía, pero siempre transmitiendo las medidas de prevención”, subrayó la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza.

Por ello, se ha aprobado dos planes de contingencia de cómo serían atendidos los infectados.

De esta forma, se han implementado ambientes de aislamiento en cinco hospitales de Lima Metropolitana: Dos de mayo, Villa El Salvador, Hipólito Unanue, Sergio Bernales y el hospital de Vitarte. Estos están habilitados con equipos especiales para evitar la propagación del virus.

Los módulos están implementados con equipos especiales para el diagnóstico de la enfermedad, que será realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) y tardaría aproximadamente 48 horas. Asimismo, cuenta con 24 camas para pacientes sospechosos y cuatro para pacientes graves.

Además de los hospitales, los aeropuertos y terrapuertos han realizado sus propios protocolos para notificar rápidamente si algún pasajero se encuentra infectado. De igual modo, la ministra de Salud señaló que no existen planes de cerrar las fronteras, pues no es una recomendación que la OMS ha dado.

Por su parte, el representante de la OMS en Perú resaltó que nuestro país ha seguido todas las recomendaciones sanitarias que el organismo internacional ha emitido sobre el manejo de casos.

Minsa presenta módulos de aislamiento para identificar posibles casos de coronavirus. Foto: Ministerio de Salud

Coronavirus en Brasil

El primer país en confirmar la presencia del coronavirus en Latinoamérica se ha visto obligado a tomar rápidas medidas de acción para evitar la propagación del virus en el país.

Así, a inicios de febrero, cuando aún no presentaban casos positivos, se aprobó el proyecto de ley 23/20 en la que se establecen las medidas para combatir el virus. Entre ellas se considera el aislamiento de personas enfermas o sospechosas y el constante monitoreo de su salud.

Asimismo, la ley considera restricciones en las fronteras si la gravedad del caso lo requiere. Por lo pronto, trabajadores y pasajeros de los aeropuertos son exhortados a usar mascarillas y, si presentasen síntomas, acudir a un centro de salud cercano. Por ello, se han adaptado hospitales e incluso la se encuentra disponible la base aérea de Anapolis para recibir a más pacientes.

Coronavirus en Chile

Alrededor de 260 personas han sido aisladas en Chile por ser sospechosas de tener el COVID-19. Así, a pesar de que ninguno se ha confirmado, el país ha activado sus protocolos de emergencia ante esta situación.

Una de las medidas que el Ministerio de Salud ha adoptado es la vigilancia a los pacientes que presenten infecciones respiratorias agudas, ya que ese es uno de los síntomas que se presenta el coronavirus. Ante un caso sospechoso, se realizará una vigilancia de 14 días hasta descartar el diagnóstico.

Los aeropuertos también estarán vigilados, por lo que los pasajeros tendrán que llenar un formulario en el que respondan qué países han visitado y si presentan algún síntoma que se pueda asociar con el virus.

“Además, todas las personas que tuvieron contacto con un paciente sospechoso de tener coronavirus se consideran en riesgo de desarrollar la enfermedad, por lo que se les realizará un seguimiento para monitorear su estado de salud”, añadió la secretaria nacional del Ministerio de Salud, Rosa Oyarce.

Coronavirus en Estados Unidos

El número de casos confirmados en EE. UU. ascendió a 60. Como consecuencia, las autoridades han preparado a profesionales de la salud con las acciones a tomar con las personas infectadas y sospechosas de COVID-19.

Las principales medidas se han tomado en los aeropuertos. Así, los pasajeros de los vuelos provenientes de China son enviados a los departamentos de salud para descartar la presencia del coronavirus. Por ello se han instalado estaciones de cuarentena de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades cerca a los 11 aeropuertos del país. Además, se han repatriado a los extranjeros que presentaban síntomas de la enfermedad.

El coronavirus es letal sobre todo en personas mayores y con patologías precedentes.

Coronavirus en México

Aunque aún no se ha confirmado ningún caso allí, la cercanía a Estados Unidos ha hecho que México desarrolle un plan de contingencia ante la presencia del COVID-19 en el país.

El Instituto Nacional de Migración (INM) aplicará en puertos marítimos, terrestres y aéreos las medidas sanitarias necesarias. Entre ellas, la aplicación de cuestionarios para detectar síntomas de riesgo y reportarlo a las autoridades sanitarias oportunamente.

Además, se ha instalado el Comité de Enfermedades Emergentes, organismo que se encargará de las coordinaciones con los centros de salud para actuar en la detección y afrontar la presencia del coronavirus.

Coronavirus en Canadá

La Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) está en constante monitoreo de la situación provocada por el COVID-19. Por ello recomienda a los canadienses evitar los viajes a China.

Además, las medidas tomadas en los 10 aeropuertos del país, como cuestionarios acerca de síntomas, historial de viaje y de exposición de riesgo, ayudan a descartar posibles nuevos casos. Asimismo, los canadienses que estén en Wuhan podrán solicitar su repatriación en el consulado.

El gobierno también ha realizado colaboración con socios de todo el mundo para desarrollar pruebas que puedan realizar el diagnóstico del coronavirus en menos tiempo, además de realizar estudios científicos acerca de posibles curas.

Coronavirus en Venezuela

El caso de Venezuela es peculiar dada la situación política por la que pasa. Muchas de las ciudades no cuentan con los servicios básicos de salud, los hospitales no se dan abasto, e inclusive no cuentan con agua potable. Por ello, la medida básica de prevención, lavarse las manos, no podría realizarse de manera adecuada.

Así, la semana pasada, la Cruz Roja venezolana manifestó que el país no estaba preparado para combatir el coronavirus porque no cuenta con diagnóstico ni tratamientos adecuados para hacerle frente.

Sin embargo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, afirmó que “en Venezuela estamos tomando las medidas correspondientes por la declaratoria de emergencia de interés en salud pública de importancia de la OMS, entre los que recalca la activación del Comité Nacional de Reparación y Respuestas y de la Oficina Sanitaria Internacional”.

Coronavirus en Bolivia

Bolivia ha alistado 10 centros de salud en los que estarían aislados los pacientes sospechosos de coronavirus. Además, emitirá cartillas de información en los aviones para que los pasajeros tengan presente los síntomas avisen al personal. Este ha recibido capacitaciones y el protocolo de actuación ante estos casos.