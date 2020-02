Instituto de Virología de Wuhan desmiente que la paciente 'cero’ del coronavirus sea investigadora del laboratorio

La revista médica británica ‘The Lancet’ encendió las alarmas a fines de enero con un comunicado sobre el COVID-19 –o también llamado coronavirus de Wuhán . Según el semanario, el artículo ‘Características clínicas de pacientes infectados con coronavirus 2019 en Wuhan, China’ -que es de autoría de siete médicos del Hospital Jinyintan de Wuhan, ciudad donde surgió el nuevo coronavirus, la paciente ‘cero’ del Sars-coV2 nunca pisó el mercado en el que –se supone- arrancó el contagio. Mucho menos tenía vínculos epidemiológicos con ninguno de los otros 40 casos que han sido analizados.

Para principios de febrero la teoría del origen del coronavirus ya pululaba por WeChat y Weibo, las redes más famosas de China. Según las mencionadas redes, la paciente cero era Huang Yanling, una trabajadora del laboratorio biológico con nivel de seguridad 4 de la ciudad, lugar donde se estudiaban los virus de la neumonía de Wuhan o el mismo ébola.

Pero quien salió a desmentir el rumor fue el Instituto de Virología de Wuhan, centro que esta semana publicó un comunicado. “Recientemente ha circulado información falsa sobre Huang Yanling, una graduada de nuestro instituto, que afirma que era la paciente cero del novedoso coronavirus”, se lee en la publicación del periódico chino South China Morning Post.

“Hemos comprobado que esto no es cierto. Huang fue una estudiante que se graduó en el 2015, cuando se fue de la provincia de Hubei y no ha vuelto desde entonces. Ella ha goza de buena salud y no ha sido diagnosticada con la enfermedad”, agrega el medio más famoso en inglés de Hong Kong.

Shi Zhengli, principal investigadora del Instituto de Virología de Wuhan –especializada en microorganismo de murciélagos-, precisó en sus redes sociales que garantiza “hasta con su vida” que el brote del coronavirus no tiene nada que ver con el laboratorio, sino más bien que era un enemigo desatado “por los hábitos bárbaros de algunas personas”, como comer murciélagos.