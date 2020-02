Hombre queda con lesiones en los ojos tras recibir brutal agresión de ladrones [FOTOS]

Un hombre de Glasgow (Escocia) quedó con severas lesiones en el rostro, incluyendo fracturas en las cuencas de los ojos, tras ser agredido en la calle por dos delincuentes que intentaron arrebatarle su celular. El individuo logró escapar cuando estos amenazaban con apuñalarlo.

Eran las 12:30 a.m. (hora local) del domingo. Hamish Blair, de 23 años, salía del trabajo y se dirigía a su casa a través de una transitada calle de Glasgow. De pronto, el joven se cruzó con dos sujetos que le preguntaron por la hora. Él revisó su reloj, pero los hampones le pidieron que chequee su celular.

“En ese momento ellos me pidieron mi teléfono para llamar a un taxi. Sabía que algo andaba mal, pero se los di. Entonces uno de ellos preguntó qué tipo de celular tenía y cuál era la contraseña. Él se lo puso en el bolsillo y me dijo que no lo tendría de vuelta”, relató Blair al portal Glasgow Live de Escocia.

Cuando el joven quiso recuperar su aparato, uno de los ladrones comenzó a golpearlo. El celular cayó al suelo y el muchacho lo recogió, pero recibió más agresiones de ambos malhechores. “Danos el teléfono y paramos”, decían ambos, según el afectado.

Blair lanzó su celular sobre un muro y los delincuentes fueron a buscarlo. Al no encontrarlo, se decían, “vamos a apuñalarlo (al muchacho)”. El joven tomó un taxi hasta el hospital, donde fue atendido.

Luego del ataque, la víctima quedó con lesiones faciales. “Tengo dos huesos fracturados a la izquierda y derecha de mi ojo. Por suerte, será una recuperación completa”, afirma Blair, procedente de Escocia, quien añade que desde ahora tomará taxis para regresar a su hogar.