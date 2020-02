El alcalde la capital de Andalucía, Juan Espadas, se ha manifestado ante los medios de comunicación luego de la confirmación del primer caso de coronavirus en Sevilla. Cabe destacar que este hecho se registró en el Hospital Virgen del Rocío.

El socialista ha pedido que haya prudencia y responsabilidad sobre el manejo de la información sobre la llegada de este virus a la ciudad. “No hay ninguna información por parte de la autoridad sanitaria de que haya riesgo que obligue a que eventos o concentraciones multitudinarias de personas deban suspenderse”, precisó el líder de Sevilla.

Espadas aseguró que las autoridades de Andalucía están siguiendo de cerca la evolución del coronavirus en Sevilla, y que no hay que creer en lo que se diga sobre lo que sucederá de aquí al futuro, teniendo en cuenta que hay sectores sensibles en la población.

“Lo que no debemos hacer en ningún caso, y menos un responsable público, es alimentar la alarma de ningún tipo. No significa que no estemos preocupados. Todos los ciudadanos estamos preocupados cuando vemos la televisión”, dijo en rueda de prensa.

Por otro lado, el alcalde aseguró que se están realizando reuniones entre diversas regiones con el Ministerio de Sanidad con el objetivo de trabajar las medidas necesarias ante las apariciones de casos de coronavirus.