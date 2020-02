Periodista Lorenzo Milá es felicitado en redes sociales tras su explicación antialarmista sobre coronavirus

Luego de las polémicas declaraciones del periodista Lorenzo Milá, corresponsal de TVE en Italia, acerca del coronavirus y su “bajo índice de mortalidad”, usuarios de Twitter felicitaron al periodista por la información brindada, emitiendo comentarios de apoyo y compartiendo el video del directo.

Milá se encuentra en Lombardía como enviado especial con la finalidad de transmitir el minuto a minuto de la evolución del coronavirus en la localidad, y durante un directo en Los Desayunos de TVE, llamó a la calma a la población y manifestó su postura en contra del alarmismo.

"Pero chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos" frase de @lorenzomila para la historia del #Periodismo — Dani R. 🔻 (@drotorrent) February 26, 2020

“Es un tipo de gripe que afecta sobre todo a personas con defensas bajas, sobre todo a personas mayores, y que tiene un índice de mortalidad bajísimo, incluso más bajo que la gripe común, en torno al 2%”, mencionó el periodista.

COVID-19 es similar a una “gripe común”

Asimismo, aseguró que varias de las personas que han sido identificadas con coronavirus y fueron atendidas, se encuentran recuperándose en casa, de la misma manera que se trataría una gripe común.

El periodista de TVE informó que menos de la mitad de los contagiados se encuentran hospitalizados y que 25 personas están en la UCI. “Aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe... es un tipo de gripe nueva, es verdad, no tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna, pero al final es un tipo de gripe”, añadió durante el directo.