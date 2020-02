Lo que pasa en Chile no es excepcional, es un fenómeno global. No están solos, si se hunden, se hunden con todo el mundo, porque está todo el mundo así. O la especie humana se mentaliza y actualiza, no solo sobre el clima, sino sobre las instituciones y las aspiraciones de todos los jóvenes del mundo, o desaparecemos: a corto plazo, institucionalmente; y a mediano plazo –cincuenta, cien años– como especie.

Los movimientos sociales no son movimientos políticos, los movimientos políticos son políticos, buscan la transformación del estado. Los movimientos sociales son aquellos que buscan la emergencia, la difusión, el debate de nuevas formas culturales.

Los ciudadanos no tienen confianza en sus parlamentarios, gobiernos, presidentes, ni, sobre todo, sus partidos políticos. Hay un rechazo unánime a todos los partidos, no son considerados legítimos. Piensan que la clase política se ha encerrado en sí misma, solo hablan entre ellos, y no se preocupan de los intereses de los ciudadanos, más que para vender una opción en un mercado electoral cada cuatro años.

Primera consecuencia de esa crisis de legitimidad política: transformación fragmentada y caótica de los sistemas políticos. Segunda, emergencia de movimientos sociales, que ahí sí los llamo sociales porque emergieron nuevos valores de todo tipo. Tercero, explosiones sociales; es decir, no movimientos articulados en torno a proyectos que intentan cambiar ciertas formas de las instituciones, sino, simplemente, la gente no puede más y explota en algunos lugares con violencia limitada, y en otros con violencia más extrema. Esta violencia no es de provocadores profesionales, que los hay, y hay infiltrados, y hay vándalos, pero no es lo esencial, lo esencial es cuando una fracción de un movimiento mucho más amplio, democrático, pacífico, no puede más y, entonces, se enfrenta.

No piensen que esto va a pasar. No piensen que cierran los ojos, y esto es un mal sueño que desaparece. No va a pasar. Hay causas muy profundas que las tienen que encontrar ustedes, y encontrar las soluciones ustedes, la sociedad chilena, pero no pasen de puntillas sobre esto. Que no piense nadie que, con cuatro medidas de algún tipo, esto ya está arreglado.