El brote de coronavirus (Covid-19) puede llegar a México en cualquier momento, ya que existe un alto riesgo de que la enfermedad aparezca en cualquier país del mundo. En el estado de San Luis Potosí, por ejemplo, ya se sospecha de un posible infectado del virus de Wuhan.

Por el momento, el sospechoso ha sido aislado en un hospital de la Huasteca Potosina, y le están realizando los análisis necesarios que determinarían si es o no portador del coronavirus que azota China.

Asimismo, Angélica Mendoza Camacho, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del estado, detalló que los casos sospechosos de Covid-19 eran inicialmente tres. Por suerte, tras aplicar el protocolo recomendados por las autoridades de Salud, se descartó a dos de los pacientes.

“Solamente queda uno en Ciudad Valles, no está confirmado, solamente se sospecha que es un caso, pero no se alarmen ni se alarme la población. Hay que esperar los días que ya nos marcan el aislamiento. Esperemos que no sea así, hablé con la doctora Mónica Liliana Rangel y nos dijo que están preparados para esta situación”, agregó.

Por su parte, Mónica Rangel, Secretaria de Salud Estatal, confirmó que dichos casos iniciales surgieron de las relaciones de la comunidad empresarial china en el estado.

“Se han dado dos que están prácticamente dados de alta y tenemos otro en observación en Ciudad Valles, se está dando la coordinación y las empresas han tomado con mucha responsabilidad también esta cuestión de notificar al sistema de Salud”, concluyó.