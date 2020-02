En México, una psicóloga, identificada como Olga Alicia García, brindó unas polémicas declaraciones respecto a los abusos sexuales cuando se encontraba en el programa Dos Pájaros de Cuenta a través de la cadena de radio, La Voz de Pitic.

Durante el programa, García fue consultada respecto a las relaciones de pareja y las dificultades que existen para tener hijos y afirmó que las violaciones “son una fusión de amor”. La psicóloga explicó que eso se da, porque “los dos sistemas, a pesar de que es de manera agresiva, quieren juntarse y a través de esa unión, explota ese amor y van a seguir juntos a pesar que no se volverán a ver”.

Además, la especialista brindó un ejemplo cuando mencionó que esa “fusión” suele suceder “en los soldados que van a la guerra y violan mujeres”. “El destino los juntó y eso los llevó a tener una criatura”, agregó.

Las declaraciones de García causaron rechazo. Oyentes la acusaron de justiciar el delito que cometen los abusadores sexuales.

Este hecho permitió que la radio emita un comunicado a través de su cuenta de Twitter y señaló: “La Voz del Pitic informa que el programa Dos Pájaros de Cuenta y su página de Facebook no son un concepto ni producción de nuestro equipo interno. En ese sentido, su contenido no refleja nuestras políticas. Las opiniones de los conductores e invitados son responsabilidad de quien las emite y no compartimos en ningún sentido el mensaje de esa transmisión”.

Psicóloga se rectifica tras sus declaraciones

Asimismo, Olga Alicia García se pronunció en Facebook y afirmó: “Ofrezco una disculpa a quienes se sintieron ofendidos con la llamada ‘fusión de amor’, considerando el momento de vulnerabilidad y a la vez el coraje que atraviesan las mujeres de este país”.

La psicóloga también afirmó: “De igual forma todos los días pido que la justicia sea aplicada con todos aquellos que abusen y cometan delitos en nuestro país”.