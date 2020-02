“Mujeres pueden embarazarse en una piscina, sin tener contacto sexual”: critican a política por polémicas declaraciones

Sitti Hikmawatty, una miembro de la Comisión para la Protección de los Niños de Indonesia (KPAI por sus siglas en ingles), ha sido el centro de las críticas tras sus polémicas afirmaciones sobre el embarazo.

Según su hipótesis, una mujer puede quedar embarazada con el solo hecho de nadar en una piscina donde también hay hombres.

PUEDES VER: Hombre fue acusado de ladrón y turba lo lincha hasta la muerte

Estas cuestionadas palabras las dijo durante una entrevista para el Tribun Jakarta el último viernes cuando abordaba el tema de las clínicas de aborto ilegal y sexo premarital en su país.

“El embarazo puede ocurrir sin contacto, como en una piscina, por ejemplo. Algunos tipos de esperma son realmente fuertes. Aunque no hay penetración, el hombre en la piscina puede excitarse y eyacular, causando una gestación”, aseveró Hikmawatty.

El dicho se convirtió en objeto de burla y muchos ciudadanos pidieron a las autoridades indonesias que la retiraran del cargo luego de dar ‘declaraciones irrazonables’.

Horas después, el KPAI emitió un comunicado en el que señalaban que las opiniones de Hikmawatty no representaban las de la organización.

No obstante, la mujer se retractó de sus afirmaciones. “Me disculpo ante el público por dar una declaración que no era apropiada. Esa fue una declaración personal y no de KPAI,” detalló Sitti a CNNIndonesia.com, el domingo pasado.

La Asociación de Médicos de Indonesia reiteró que es imposible quedar embarazada simplemente nadando en una piscina. Un portavoz especialista en medicina aseveró:

"No hay forma de que las células espermáticas sobrevivan en piscinas con todo su cloro y productos químicos".

Sitti Hikmawatty, es una nutricionista, alumna de la Academia de Nutrición de Indonesia, quien continúa su especialidad en la clínica universitaria del país asiático.