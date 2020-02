Cuando se creía que el coronavirus (llamado ahora por la ciencia Covid-19) comenzaba a batirse en retirada en China, gracias a los estrictos controles sanitarios establecidos, de pronto ha comenzado a brotar con fuerza inesperada en Italia, en Corea del Sur y en Irán. Ya llegó al África también, al aterrizar en Egipto, y al momento son en total 29 países alcanzados por el mal.

Los fallecidos pasan de 2.600 y los contagiados de 77 mil, lo que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud (OMS), vía su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advierta que debemos “prepararnos para una potencial pandemia”, a nivel global. Ha agregado que es posible contener al virus, pero que no es realista decir “que se puede parar la transmisión entre países”.

De hecho en Italia, donde hasta hace unos días el problema no era de gran intensidad, hoy se cuentan ya siete muertos y más 250 contagiados; en Corea del Sur son más de 800 los diagnosticados y ocho los fallecidos. En Irán los muertos alcanzarían los 50, aunque el hermetismo del régimen puede hacer que no se tenga una idea real de lo que ocurre.

Hay quienes sostienen que todo lo relacionado con el coronavirus es una mera conspiración de la OMS, las grandes farmacéuticas o de otros poderes ocultos. Es cierto que la gripe mata, al año, a muchas más personas; y que actualmente el dengue está siendo sumamente letal en América Latina. El problema, sin embargo, es que el coronavirus es un virus nuevo, aún desconocido.

Recién se le está estudiando, no existe una vacuna para prevenirlo y no sabemos qué tan peligroso puede ser si se expande más. De momento, produce una mortalidad de solo entre 2% a 4% de los afectados, pero a diferencia de otros virus, que son viejos conocidos, no se tiene claridad de cuáles serían las consecuencias si no se le llega a contener suficientemente.

Es inverosímil pensar que China construya un hospital en solo días, o que Italia aísle a más de 50 mil personas por algo que es pura maquinación. Sin duda el poder económico, o el político, pueden aprovecharse de esta circunstancia sanitaria pero los efectos que se van dando, como el riesgo de cierre de las fronteras europeas, no parecen parte de un guion bien elaborado.

Antes de fabular sobre esta potencial pandemia, urge tomar las medidas de prevención, a nivel personal (la higiene es la recomendación suprema) y social (fortalecer los sistemas de detección). Si el virus se expande por las zonas más pobres del planeta, la tragedia puede ser muchísimo mayor, y entonces no valdrán de nada las especulaciones apresuradas sobre sus orígenes.