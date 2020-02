Calles desiertas, aislamiento, muerte y temor. Así se describe una novela de terror publicada en 1981 y que ahora parece haberse hecho realidad con la llegada del coronavirus. Sin embargo, lo más sorprendente de la obra en mención, The Eyes of Darkness, no es esta similitud.

De acuerdo con varios usuarios en redes sociales, el autor de la novela Dean Koontz predijo la epidemia del coronavirus. Algunos lectores han hallado páginas en las que narra un peligroso virus llamado Wuhan-400 que se expande por el mundo en el año 2020.

“Alrededor de 2020, una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando los pulmones y los bronquios y resistiendo a todos los tratamiento conocidos”, se puede leer en uno de los párrafos.

La historia de The Eyes of Darkness se centra en la búsqueda de una madre a su hijo. En paralelo, surge la epidemia del virus que en realidad es un arma biológica diseñada para infectar y asesinar con neumonía a quien se contagie.

Su preparación ocurre en las afueras de Wuhan, ciudad donde curiosamente se origina el coronavirus actual.

“Ellos lo llaman Wuhan-400 porque fue desarrollado en sus laboratorios RDNA fuera de la ciudad de Wuhan, y fue la cepa cuatrocientos viable de microorganismos creados por el hombre en ese centro de investigación”, refiere parte de la novela.

¿Predicción o coincidencia?

Aunque resulte sorprendente la similitud en la narración con el contexto actual, lo cierto es que hay mucha diferencia. Para empezar, en la novela, el Wuhan-400 tiene una tasa de mortalidad del 100%. La realidad indica que el coronavirus tiene un aproximado del 2%.

El Wuhan-400 tiene un periodo de incubación muy rápido. Necesita de apenas cuatro horas, mientras que el Covid-19 requiere de entre dos a 14 días.

Por otro lado, en el libro de Koontz, el virus es un arma hecha por el hombre; lo cual se aleja de la realidad con respecto al coronavirus.

Finalmente, la referencia del nombre del brote es misteriosa aún. La primera versión de 1981 llamaba al virus Gorki-400. Su posterior lanzamiento, en 2008, fue editado y aparece como Wuhan-400.