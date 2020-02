Peruanos que viven en Italia: las mascarillas cuestan hasta 500 €

Fiorela Alendez (25) llegó hace cuatro años a Milán, en Lombardía, Italia, país que hoy es el tercer más afectado por el nuevo coronavirus (Covid-2019), solo detrás de China y Corea del Sur.

Aunque en la nación europea ya se han registrado siete muertes y más de 200 afectados, Fiorela considera que "se ha creado pánico. Creo que la gente lo está tomando muy exageradamente", cuenta la estudiante de sociología.

Ella agrega que los supermercados se encuentran casi vacíos, sobre todo sin botellas de agua ni desinfectantes. Además, dice que en las farmacias ya se han agotado las mascarillas, las que solo se consiguen por Internet a muy altos precios. "Hasta 500 euros", resalta. "El alcalde de Milán ha dicho que mantengamos la calma, pues son los ancianos la población más preocupante", dice la joven que, pese a la tensión mundial, no piensa volver por ahora al Perú si es que ocurriera una tragedia mayor, pues su mamá recibe tratamiento contra el cáncer en un hospital italiano.

Es tal vez Pilar Ayala (35) quien ha visto más de cerca la preocupación de los italianos en los supermercados. "Las escenas en los pasillos parecen de Nochebuena, con carros abarrotados. Pero el espíritu con el que compran es completamente diferente. No es un gasto para las tardes de los domingos. Es suficiente mirar las docenas de caras cubiertas con máscaras. Es una cosa que nunca vi antes", dice la peruana que trabaja en un conocido supermercado en Milán. Ella llegó al país europeo hace 15 años.

"Recién hoy he visto que las personas están tomando medidas", refiere Pablo Velásquez, enfermero en un centro de salud de Milán. El hombre de 31 años cuenta que los medios de transporte en el centro de Milán lucen vacíos, pero aún considera que no hay suficientes motivos para alarmarse.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Consulado de Perú en Milán pidió a los compatriotas que posterguen sus trámites de no ser considerados urgentes, además que, de presentar síntomas de influenza o problemas respiratorios, no acudan directamente a los centros de salud, sino llamar a un número para que los profesionales acudan al hogar. Asimismo, se decretó el cierre de todas las escuelas y universidades por un plazo de siete días, la suspensión de eventos culturales, cierre de locales comerciales y cualquier feria. En Turín, el Consulado del Perú informó que se ha emitido una ordenanza de recomendaciones de higiene usual, que de no ser cumplidas pueden traer consecuencias legales. En Génova también han tomado las referidas medidas.

Seis peruanos en Wuhan

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Gustavo Meza-Cuadra, aseguró a RPP que la Cancillería está en constante seguimiento de los seis peruanos que están en la ciudad china de Wuhan. A ellos se les ha alcanzado mascarillas porque estas ya están agotadas.

El dato

Crucero. Hay nueve compatriotas en el crucero Diamond Princess, detenido en Yokohama, Japón, por el coronavirus. Cancillería descartó que haya algún caso de contaminación.