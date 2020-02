El corresponsal de RTVE, para el canal 24 horas, Lorenzo Milá, informó desde Roma el estado del coronavirus que mantiene en alerta a Italia y a todo el mundo. El periodista brindó un mensaje de tranquilidad a la población española, indicando que este “no es un virus terrorífico”.

En sus primeras declaraciones en directo, indicó que “los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna, pero al final es un tipo de gripe que, como la gripe, afecta sobre todo a personas con defensas bajas, con situaciones de salud precarias, como las personas mayores. Es lo mismo que ocurre con la gripe común”.

El periodista continuó su intervención: “Tiene un índice de mortalidad bajísimo. Más bajo que la gripe común. En torno al 2%. Por tanto, no podemos hablar de virus terrorífico como puede ser el Ébola, no. Estamos hablando de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de las personas que se han infectado. Como estáis diciendo, las cifras, a falta de la actualización, estamos hablando de 229 231 contagiados, 7 muertos, todas personas mayores con patologías previas”.

Asimismo, brindó mayor detalle sobre los casos ocurridos en Italia en las últimas horas. “La mayor parte de contagiados están aquí, en Lombardía, no aquí en Milán. Pero sí en la llamada zona roja, en los diez pueblos acordonados en este momento. Hay dos nuevos casos en Florencia y Palermo, pero no se trata parece de focos nuevos, sino de personas que vienen de otra zona, que han viajado a Florencia y Palermo y han dado positivo por coronavirus”, indicó.

Finalizó el directo mencionando que los infectados en la zona tienen una recuperación tranquila. “Como digo, la mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Menos de la mitad están hospitalizados, y hay apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real que aquí los médicos no se cansan de repetir, pero que chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos”, puntualizó.