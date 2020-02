Un nuevo caso de coronavirus es detectado en España. Más de mil personas se encuentran en aislamiento en el hotel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife en las Islas Canarias, el cual ha sido puesto en cuarentena luego de haberse identificado un huésped infectado con COVID-19 en sus instalaciones.

Un ciudadano británico informó vía telefónica que habían cerrado el hotel y solicitaron a los huéspedes que, por su seguridad, permanezcan en su habitación.

“Desde la ventana podemos ver agentes de seguridad en el exterior del hotel y unos 50 empleados”, manifestó. Además, precisó que se les permitió tomar desayuno en el restaurante del hotel.

Italiano con coronavirus se hospedó en el hotel

Un médico procedente de Italia, llegó al mencionado alojamiento en Tenerife a pasar sus vacaciones. Este huésped, presentó síntomas de la enfermedad y luego de hacerse los análisis, dio positivo de COVID-19. Por este motivo, permanece aislado en un hospital y sería el tercer caso de coronavirus en España.

Inmediatamente luego de confirmarlo, las autoridades sanitarias de España pusieron en cuarentena el hotel como medida preventiva, de modo que de existir el contagio, este no se propague.

En tanto, personal de salud ya inició el protocolo sanitario y someterán a análisis a los trabajadores del hotel como también a los huéspedes, para descartar infección por COVID-19.

Un miembro de la Consejería de Salud de Canarias afirmó que se encuentran haciendo "un seguimiento a todas las personas con las que ha tenido contacto, incluidas las personas del hotel”.

Por su parte, el hotel H10 Costa Adeje Palace no se ha pronunciado respecto a lo ocurrido y acorde con un empleado del recinto, no lo hará hasta no esclarecer la situación.