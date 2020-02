España: hospitales buscan descartar coronavirus en pacientes ingresados por neumonía bilateral

Con el fin de controlar la propagación de coronavirus en España, los hospitales han empezado a aplicar su protocolo preventivo y se encuentran analizando a los pacientes ingresados por neumonía en ambos pulmones para descartar infección de COVID-19.

De esta manera, se están evaluando a los pacientes con neumonía que no presenten neumococo o complicaciones relacionada a la gripe. Un especialista médico precisó que "el virus puede estar circulando en España desde hace varios días...si no lo hemos detectado es porque no lo hemos buscado y ahora es necesario dar el paso”.

Este pensamiento, también es compartido por varios responsables de hospitales y clínicas, por lo que están dispuestos a realizar una búsqueda y descarte exhaustivo en los pacientes con enfermedades respiratorias.

Un microbiólogo de otro centro médico reconocido, explicó: “Una persona tarda entre 7 y 12 días en desarrollar las neumonías por el coronavirus...eso es lo que empezó a ver Italia el viernes, pero antes de eso el virus llevaba ya un tiempo circulando. Es muy posible que en esos días también llegara a España y ahora vamos a comprobarlo”.

Protocolos establecidos para el procedimiento

El protocolo que se había establecido para estos casos solo consentía análisis específicos para poder identificar el COVID-19 en los ‘pacientes sospechosos’. estos eran considerados así solo si cumplían con dos características fundamentales: si tuvieron contacto con alguna persona en la China o si presentaban síntomas de malestar respiratorio.

Empero, algunos centros sanitarios han dejado de aplicar este protocolo. Algunos de los profesionales de la salud que trabajan en grandes hospitales, mencionaron que un hospital alberga de 600 a 1.000 camas, las cuales pueden tener hasta dos pacientes por día con neumonía bilateral que no ha sido diagnosticada “por lo que podemos estar hablando de que en España puede haber unos 100 o 150 enfermos en esta situación”, añadió la fuente.

Un responsable hospitalario dijo que las comunidades y hospitales deben sumarse para aplicar el protocolo, así lograr diagnósticos más rápido. “Vamos un poco sobre la marcha porque la velocidad de los acontecimientos en Italia y la falta de acuerdo ayer en el Consejo Asesor del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) han creado cierta sensación de vacío. Pero es cuestión de horas o algún día que lo hagan todos”, expuso.