Recién nacida se recuperó del coronavirus sin medicamentos [VIDEO]

Xiao Xiao, una bebé de 17 días de nacida, quien fue trasladada al Hospital de Niños de Wuhan, China, se recuperó del coronavirus, enfermedad que ya mató a más de 2 mil personas alrededor del mundo.

La pequeña había sufrido una infección es su sistema respiratorio, daño en el miocardio menor y se contagió del coronavirus cuando aún no nacía.

Según confirmó el canal de televisión CCTV, los doctores habían decidido no administrarle ningún tipo de medicamento a la neonata, pues los síntomas que evidenciaba no encajaban del todo con el virus de Wuhan.

“Debido a que los síntomas de la menor no eran obvios, decidimos no administrarle antibióticos y dejarla superar la enfermedad sola. No tenía dificultades claras para respirar, no tosía ni tenía fiebre, por lo tanto, solo le dimos tratamiento para su afección miocárdica", contó el médico Zeng Lingkong.

Asimismo, la criatura fue dada de alta luego de recibir resultados negativos en tres pruebas para detectar ácido nucleico, recoge el portal web Crónica.

Finalmente, el galeno que se encargó del caso de la pequeña manifestó que la bebé también logró sanarse de la afección cardiaca que padecía y subió de peso.

Cabe resaltar que, el principal temor de los especialistas en salud era que el coronavirus podría transmitirse entre madres a hijos mediante el útero, ya que, cuando se dio el inicio del brote de esta enfermedad, una mujer diagnosticada con el virus había dado a luz y su bebé falleció.

Por lo que con el caso de Xiao Xiao, descubrieron que esa vía de contagio no era viable; sin embargo, manifestaron estarán alertas con lo que pueda seguir aconteciendo.

PUEDES VER: CIDH presentó caso de directivos de diario ecuatoriano que violaron su libertad de expresión

Hospital publica tiernas fotos de una madre que dio a luz a un bebé en medio del brote de coronavirus

Un hospital de China que se encuentra en estado de alerta por las muertes que está causando el coronavirus, fue testigo del nacimiento de un bebé en pleno brote de uno de los virus más letales de 2020.

Los doctores, que estaban con un equipo especial y gafas protectoras, ayudaron a la madre a dar a luz a un bebé, que nació con más de tres kilos en el Hospital Wuhan Union; según informó Daily Mail.