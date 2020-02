Piñera condenó los disturbios en Viña del Mar: “Chile ya ha tenido demasiada violencia” [VIDEO]

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, denunció el lunes que en el país latinoamericano ya se ha registrado “demasiada violencia”, por lo cual condenó los disturbios registrados en la ciudad de Viña del Mar con motivo del festival musical.

“Chile ya ha tenido demasiada violencia. Llegó el tiempo de un gran acuerdo por la democracia, contra la violencia y por la paz”, aseguró Piñera en una conferencia de prensa realizada el lunes que fue citada por medios locales.

Al menos ocho vehículos fueron quedamos y 23 policías quedaron heridos la noche del domingo, cuando arrancó el festival de Viña del Mar con la presentación de Ricky Martin.

En compañía de varios de sus ministros el jefe de Estado chileno reiteró que es necesaria una agenda social que incluya las principales preocupaciones de la sociedad, como tener unas mejores pensiones, mayores salarios y un sistema de salud más accesible.

“Necesitamos asegurar el orden público y vivir en paz para tener un plebiscito que sea democrático, limpio y transparente”, añadió Piñera en referencia a la consulta que se llevará a cabo en Chile el próximo 26 de abril.

Ese domingo los chilenos decidirán en urnas si cambian o mantienen la Constitución de su país, que se mantiene desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El plebiscito era una de las principales demandas del pueblo durante las protestas que estallaron en octubre de 2019.

Bajo el lema “Calles con sangre, Viña sin festival”, cientos de personas volvieron a concentrarse para protestar contra un festival que creen que debería haberse cancelado por la grave crisis que vive el país, con una treintena de muertos y miles de heridos desde octubre, además de acusaciones contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

“Viña es una de las ciudades con más campamentos (viviendas informales) de Chile, con gente en vulnerabilidad, que no tiene acceso a los servicios básicos, que no tiene agua potable. Es un insulto gastarse tanto dinero en un festival”, denunció a la agencia EFE la treinteañera Fernanda Varas.

Mon Laferte suma su voz

En su natal Viña del Mar, la cantante Mon Laferte se sumó al coro de voces que han tratado la crisis en Chile. La ganadora de dos Latin Grammy, de 36 años, fue premiada con gaviotas de plata y de oro; que donará a una fundación.

“Como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, difícil, a modo significativo yo voy a entregar mi gaviota. Yo no quería venir a celebrar un festival. Se la voy a dar a alguien que necesite (...). El cariño ya me lo llevo. Esto no es una ofensa, para nada”, afirmó uno de los rostros más críticos con el Gobierno de Sebastián Piñera.