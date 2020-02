El próximo 9 de marzo se llevará a cabo el paro nacional de mujeres en México. Una respuesta a los elevados índices de feminicidio y violencia contra la mujer en dicho país. A esta iniciativa se han sumado diversas instituciones que buscan evidenciar la importancia de la mujer en la sociedad.

La idea del paro ‘Un día sin nosotras’ es poder visibilizar la ausencia de las mujeres en la vida cotidiana. Por eso se les pide que no realicen ninguna actividad durante ese día: que no laboren, que no vayan a estudiar y que no salgan a la calle.

Así, con las pérdidas económicas y la falta de personal en los centros de trabajo, el estado pueda entender que las mujeres constituyen una parte importante de la población.

¿Qué instituciones participarán del paro ‘Un día sin nosotras’?

Universidades, oficinas gubernamentales, artistas, compañías y grupos empresariales se han ido sumando a este movimiento en contra de la violencia de género. Aquí te ofrecemos una lista completa de todas ellas.

Gobierno federal

- Secretaría de Gobernación (Segob)

- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

- Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)

- Secretaría de Salud

- Instituto Nacional Electoral (INE)

- Secretaría de Cultura

- Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público

- Secretaría de Economía

Otros poderes de la unión

- Poder Judicial de la Federación (PJF)

- Senado de México

- Mesa Directiva Cámara de Diputados

- Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México

Gobiernos estatales

- Gobierno de Coahuila

- Gobierno del Estado de México

- Gobierno de la Ciudad de México

- Gobierno de San Luis Potosí

- Gobierno de Tlaxcala

- Gobierno de Aguascalientes

- Gobierno de Tamaulipas

- Gobierno de Hidalgo

- Gobierno de Jalisco

- Gobierno de Puebla

Partidos políticos

- PAN

- PRI

- Comité Ejecutivo del Partido Verde Ecologista de México de la Ciudad de México

Universidades

- Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

- Universidad del Claustro de Sor Juana: El Claustro

- Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

- Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

- Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

- Instituto Politécnico Nacional (IPN)

- Ibero Ciudad de México

- Ibero Puebla

- Ibero León

- ITESO de Guadalajara

- Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara (CUCS)

- CIDE

- ITAM

- Tecnológico de Monterrey (Tec)

- Universidad La Salle

- Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)

- Universidad Veracruzana

- Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)

- Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)

- Universidad Autónoma de Campeche

- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

- Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)

- Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP

- Universidad Anáhuac Puebla

- Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)

- Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)

- Universidad del Valle de México (UVM)

- El Colegio de México

- Barra Mexicana del Colegio de Abogados

- Universidad de Guadalajara (UdeG)

- Universidad Anáhuac Cancún

- Conalep Torreón

Iniciativa privada

- Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

- Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco

- Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur)

- Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)

- Coparmex Cancún

- Asociación de Internet MX

- GINgroup

- Sony Music México

- Sephora

- Grupo HL Consultores

- Grupo YVASA

- Enalte Desarrollos

- Medica

- Grupo Sohin

Medios de comunicación

- Grupo Televisa

- Grupo Imagen

- Grupo Radio Fórmula

- El Heraldo de México

- NET Multimedia

- Aristegui Noticias

- El Buen Tono

- Grupo Radio Centro

- Grupo Yotta (Más por Más, Chilango, Unocero, Pictoline, Sopitas y DeMemoria)