Gran polémica ha generado los comentarios de Nora Baños, la candidata de Podemos en las últimas elecciones en Europa, al afirmar que el islam es feminista desde hace mil quinientos años durante una entrevista radial con Tini Reci, activista trans.

Baños manifestó también que la religión islámica le otorgó a las mujeres un sinfín de derechos. “Me hace mucha gracia cuando me dicen que cómo es posible que yo sea musulmana y feminista”, expresó la miembro de Podemos.

En el transcurso de la entrevista, la musulmana aseguró que el profeta Mahoma fue quien promovió el voto femenino y la seguridad social.

“Había un contexto en el que no había leyes, normativas, las mujeres y los hombres no tenían derechos, había esclavitud. Por eso me gusta hablar de esto. ¿Qué hizo el Islam a través del Corán? Pues dar derechos a las mujeres y a los hombres y acabar con la esclavitud. ¿Cuál fue el principal derecho que dio? La Seguridad Social. Segundo: el derecho al voto, ¿hace cuántos años en España tenemos derecho al voto? En el Islam hace 1.500 años que tenemos derecho al voto -no como en Londres o en España- y como esto muchísimas cosas”, sostuvo.

Reci escuchaba atentamente el discurso de la musulmana, que no dejó de resaltar las ayudas que brinda el Islam a sus seguidoras femeninas.

“Si una mujer se queda embarazada y quiere cuidar de su hijo durante el periodo de lactancia tiene derecho a cobrar un sueldo a jornada completa y trabajar solo media jornada. ¿Dónde se habla de esto en esta sociedad con un pensamiento puramente eurocéntrico?”, sentenció la candidata de Podemos.

Críticas en redes sociales

Los comentarios de Nora Baños sorprendieron e incomodaron a varias personas, quienes no dudaron en manifestarse a través de Twitter.

Los usuarios opinaron que sus alegatos eran ilógicos y sin fundamento, rebatiendo con costumbres populares practicadas en el -Islam que consideran poco feministas.

"...Cualquier religión que exija que las mujeres vistan de una manera y los hombres de otra es sexista”, “que se lo digan a las mujeres condenadas a prisión y azotadas por no llevar el velo islámico”, “olvida ahora que en la corriente fundamentalista islámica que ella representa la palabra de una mujer vale menos que un hombre y las mujeres heredan la mitad que los hombres”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.