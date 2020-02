Bolivia nuevamente encendida

Aunque era previsible que las elecciones del próximo 3 de mayo en Bolivia no iban a ser serenas, como un viento suave de los Andes, la reciente decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de impedir la candidatura al Senado de Evo Morales puede generar una nueva tormenta. Sobre todo porque el ex presidente no ha tomado esto con calma ni sumisión.

El organismo electoral ha concluido que el líder cocalero no puede postular por una razón que la ley determina: para hacerlo, un ciudadano tiene que residir por lo menos dos años antes en la región a la que quiere representar. Digamos que no vale desaparecerse del mapa, de la actividad pública, o del país, si se quiere ser un político activo y electo a carta cabal.

Morales no está en su país desde el 11 de noviembre del año pasado, cuando una revuelta encabezada por mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, en alianza con la oposición, provocó su caída. La circunstancia en la cual el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, le “sugiere” que renuncie está en el ojo de esta nueva turbulencia.

La ecuación para el otrora mandatario y sus seguidores funciona así: no se puede decir que él se fue de Bolivia porque quería irse, sino porque lo obligaron y, por lo tanto, la norma que impide su candidatura no tiene validez. Tan es así que dos abogados argentinos acompañan su candidatura y pretenden hacerla valer, incluso acudiendo a la justicia internacional.

La otra pieza es que, al ser electo senador (como muy probablemente ocurrirá si finalmente lo autoriza), Morales adquiere inmunidad y puede protegerse de los juicios por sedición que enfrenta. No hay puntada sin hilo cocalero en su estrategia, que además se asienta en las corrientes electorales favorables que el Movimiento al Socialismo, su partido, mantiene.

Puede discutirse hasta el infinito si lo ocurrido en Bolivia el 10 de noviembre, el día de la inolvidable “sugerencia”, fue un golpe de Estado o no. Pero al menos fue una situación irregular, que devino un derrocamiento. Lo que ha venido ocurriendo después ha tenido un aire de “refundación” que ha generado suspicacias, sino furia, en los partidarios de Morales.

Sin duda, el líder del MAS actuó también de manera irregular en el proceso electoral del año pasado, al declararse presidente luego de una extraña paralización del conteo de votos, al insultar a su rival Carlos Mesa incluso. Sin embargo, la pregunta es si tanto sus devotos como sus detractores tienen conciencia de que esta espiral podría llevarlos nuevamente al abismo político.