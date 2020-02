Funcionaria defiende a AMLO de ataques: “Es el presidente más feminista de la historia”

Ante los ataques que viene recibiendo el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador por su postura referente la violencia de género y los feminicidios, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, respondió a los detractores del actual gobierno.

La funcionaria aprovechó su cuenta oficial de Twitter para afirmar que AMLO es el “presidente más feminista de la historia contemporánea”. Asimismo, expresó que “quien crea que @lopezobrador_ y su gobierno somos adversarios a la digna causa de las mujeres se presta a la estrategia de golpe blando promovida por los peores intereses”.

Por otra parte, Irma Eréndira también fue duramente criticada por los usuarios de las redes sociales por sugerir que el paro nacional del 9 de marzo sea para hombres y sean ellos quienes se queden en casa y se ausenten de sus funciones.

AMLO realiza conferencias matutinas de lunes a viernes.

“Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público solo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twitteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz”, indicó Sandoval.

Sin embargo, la titular de la institución pública no se quedó sin defenderse y aclaró que la expresión que utilizó fue parte de una ironía para captar la atención de lo conservador.

​"La evidente ironía de “lavar trastes” fue precisamente para llamar la atención de lo retrógrada de una convocatoria que invita a las mujeres a escondernos en el espacio privado en lugar de salir a tomar el espacio público"