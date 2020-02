La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) prohibió que sus empleados usen la aplicación TikTok, una conocida red social de videos cortos creada por la empresa china ByteDance.

La prohibición se efectuó después de que el senador americano Charles Schumer exprese su preocupación sobre posibles problemas de seguridad nacional relacionados a la popular plataforma.

El pasado sábado, Schumer envió una carta al administrador de la TSA, David Pekoske. En la misiva, Schumer sostuvo que los expertos en seguridad nacional cuestionaban las prácticas de recopilación y manejo de datos, información personal, ubicaciones y otro contenido de TikTok por parte de Bytedance, la empresa propietaria de dicha plataforma.

También señaló en la misiva que las leyes chinas obligan a las empresas a cooperar con el gobierno y las políticas de inteligencia de China. Asimismo, argumentó que TikTok podría estar sometida a reglas de censura del país asiático, lo que afectaría al contenido que consumen los estadounidenses.

La agencia TSA se encarga de gestionar sistemas de seguridad en los aeropuertos, metros y ferrocarriles de los Estados Unidos. Un vocero de la agencia expresó que “un pequeño número de empleados de la TSA usaba TikTok en sus dispositivos personales para crear videos y usarlos en las redes sociales de la TSA, pero esa práctica ha sido descontinuada”.

“Dadas las amenazas ampliamente denunciadas, las prohibiciones de la agencia y las preocupaciones planteadas por TikTok, los federales no pueden permitir que la plataforma TSA use la aplicación”, dijo Schumer en un comunicado a The Associated Press.